Pierluigi Diaco e i precedenti Rai: tra scandali, sospensioni e zero tolleranza

Dopo la polverone per l'intervista a Ravagnani, la Rai rivede i casi storici di Lippi, Perego e il tutorial di Detto Fatto. Ecco come è cambiata la soglia di tolleranza.

L'intervista condotta lo scorso 3 novembre da Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani nello studio di BellaMa' su Rai 2 ha riaperto un acceso dibattito sui confini etici della televisione italiana. L'ex sacerdote, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, si è trovato sotto un intenso press interrogatorio riguardante la sfera privata, scatenando una forte reazione sull'opinione pubblica e sui social network.

Nonostante il clamore mediatico generato, Pierluigi Diaco mantiene saldamente la conduzione del suo programma. Si attende ora una valutazione ufficiale da parte dei vertici Rai, i quali stanno valutando se intervenire formalmente sulla vicenda e sulle implicazioni relative alla responsabilità professionale dei conduttori in diretta televisiva.

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La scia di precedenti scandali Rai

Questo episodio recente riporta alla mente una lunga serie di episodi di inappropriata condotta avvenuti nel panorama televisivo nazionale negli ultimi anni. La soglia di tolleranza dei palinsesti pubblici è progressivamente scesa, portando spesso a sanzioni immediate per frasi infelici o gesti considerati offensivi, con conseguenze che vanno dalla sospensione dei format all'allontanamento definitivo dei protagonisti.

È accaduto frequentemente quando conduttori o ospiti in studio hanno dimostrato scarso rispetto verso temi sociali delicati o altre persone presenti. In questi frangenti, l'indignazione pubblica costringe spesso le reti a prendere provvedimenti disciplinari, sebbene la severità delle sanzioni vari a seconda della gravità percepita dell'atto e del contesto temporale in cui è avvenuto.

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Il caso Paola Perego e la grafia del 2017

Un precedente significativo risale al 18 marzo 2017, quando in onda su Rai 1 nel programma Parliamone... sabato andò in onda una grafica giudicata stereotipata e offensiva nei confronti delle donne dell'Europa dell'Est. L'episodio, inizialmente passato quasi inosservato durante la diretta, generò ore dopo una vasta ondata di indignazione virale sui social network.

Post critici da parte di giornalisti, scrittori e figure pubbliche amplificarono la notizia, trasformando la vicenda in una bufera politica. Intervennnero direttamente il direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, e la presidente Monica Maggioni per gestire la crisi d'immagine, segnando un momento di svolta nella gestione editoriale dei contenuti sensibili.

Il tutorial di Detto Fatto e la sospensione di Bianca Guaccero

Nel novembre 2020, la situazione si acuì ulteriormente con un episodio nel programma pomeridiano Detto Fatto su Rai 2. Andò in onda un tutorial intitolato come fare la spesa in modo sexy, presentato da una ballerina in tacchi a spillo che eseguiva movimenti provocanti tra le corsie del supermercato.

La trasmissione avvenne alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, generando un'indignazione corale e immediata. L'allora amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, definì l'accaduto gravissimo, portando la rete a sospendere il programma per due settimane e a rimpiazzare parte degli autori.

Bianca Guaccero non fu licenziata ma si assunse pubblicamente la responsabilità delle proprie azioni, scusandosi sia su Instagram che in diretta televisiva. Il programma tornò in onda il 9 dicembre 2020 e rimase in cartellone fino alla chiusura definitiva avvenuta nel maggio 2022.

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Il blocco di Claudio Lippi e la zero tolleranza

La linea della Rai si è indurita ulteriormente nel giugno 2023 con il caso del conduttore Claudio Lippi. Dopo aver rilasciato dichiarazioni pubbliche ritenute discriminatorie sulla presenza di omosessuali nel servizio pubblico, Lippi fu travolto da una bufera mediatica e politica.

Il conduttore aveva affermato a La Stampa che alcuni direttori assumevano personale gay solo per la loro orientamento sessuale, paragonando la situazione a un dovere di coming out per gli etero. La Rai considerò tali affermazioni incompatibili con il proprio codice etico e dispose il blocco immediato di qualsiasi futura collaborazione.

I reality e il caso Simone Annichiarico

Anche i programmi reality, in particolare Grande Fratello Vip, hanno subito l'impatto di una nuova severità comportamentale. Sebbene si tratti di concorrenti e non di conduttori, il sistema di controllo ha dimostrato una tolleranza zero verso qualsiasi forma di linguaggio inappropriato.

Un esempio recente è l'espulsione di Simone Annichiarico dal Grande Fratello Vip quest'anno, avvenuta dopo che il concorrente pronunciò una bestemmia durante un momento di vita quotidiana. Questi episodi confermano come la televisione italiana stia ridefinendo rigorosamente i limiti accettabili dell'intrattenimento moderno.