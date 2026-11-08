Pierluigi Diaco: Le scuse per Ravagnani e la querela alle insinuazioni

Pierluigi Diaco si scusa per i toni con Alberto Ravagnani su BellaMa' ma querela chi diffama il suo comportamento in camerino. La posizione della Rai e i dettagli.

Il conduttore di Rai 1 Pierluigi Diaco ha rilasciato una dichiarazione pubblica per chiarire la vicenda avvenuta durante la trasmissione BellaMa'. Diaco ammette di aver sbagliato i toni nell'intervista al prete scomparso Alberto Ravagnani, ma respinge categoricamente qualsiasi accusa di comportamento scorretto in camerino.

Diaco si scusa con la Rai e Ravagnani

Pierluigi Diaco riconosce che la gestione dell'intervista avrebbe potuto essere più delicata e accetta le critiche ricevute dalla Rai. L'esperto di moda spiega che il direttore dell'ente pubblico gli ha giustamente fatto notare le criticità, motivo per cui ha deciso di presentare scuse ufficiali. Inoltre, Diaco ammette un secondo errore grave: quello di aver risposto in diretta televisiva alle osservazioni critiche di Milly Carlucci, rompendo il protocollo di condotta professionale.

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Il conduttore ritiene che ulteriori scuse, se presentate subito dopo la messa in onda, avrebbero potuto evitare che la vicenda assumesse queste dimensioni pubbliche. Pierluigi Diaco ha dichiarato di non avere intenzioni maliziose, specificando di aver convocato Alberto Ravagnani in camerino per prepararlo alle domande della trasmissione. L'ex sacerdote non aveva chiara la natura del programma e Diaco voleva garantirgli un approccio più sereno.

Negozia le avance e minaccia azioni legali

La posizione di Pierluigi Diaco cambia radicalmente quando si tratta della sua condotta personale. L'ospite aveva raccontato una versione dei fatti anche a Le Iene, descrivendo un incontro teso in camerino prima della registrazione. Diaco conferma di aver parlato con Ravagnani senza attendere l'autorizzazione aziendale, ma sostiene che il suo unico obiettivo fosse prepararlo alle domande. Se qualcosa ha turbato l'ex prete, Diaco dice di esserne dispiaciuto, ma nega categoricamente ogni insinuazione di approccio fisico o verbale.

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Pierluigi Diaco non può transigere sull'offesa sotto forma di allusione alla sua onorabilità di uomo e di giornalista. Il conduttore si definisce una persona seria e corretta, decidendo di rivolgersi ai propri avvocati per difendere la propria reputazione. Ha dato mandato legale di querelare chiunque abbia scritto o scriverà insinuazioni relative ad avance o approcci mai avvenuti durante la registrazione.

Questa decisione di Pierluigi Diaco nasce dalla necessità di proteggere non solo il proprio nome, ma anche la propria famiglia e la biografia professionale. Il conduttore punta a tutelare l'immagine della Rai e la propria integrità morale contro quelle che considera diffamazioni ingiustificate. L'azione legale sarà avviata senza indugio contro chiunque propaghi queste false accuse.

La reazione della Rai e le conseguenze

La Rai ha espresso le sue critiche attraverso il suo direttore, invitando Pierluigi Diaco a fare chiarezza sulla condotta in diretta. L'ente pubblico ha sottolineato la necessità di rispetto verso gli ospiti e i temi trattati con sensibilità. La dichiarazione di Diaco arriva a giorni dalle polemiche, tentando di arginare il danno d'immagine accumulato nei social network e sui media generalisti.

Ora la situazione si sposta sul piano legale e istituzionale. Le azioni di Pierluigi Diaco contro le insinuazioni potrebbero portare a procedimenti giudiziari contro autori di articoli o post sui social. La comunità televisiva attende sviluppi, mentre BellaMa' continua la sua programmazione con i nuovi formati stabiliti dalla rete.