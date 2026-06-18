Piero Bianucci e il testo scelto per la Maturità 2026: la divulgazione scientifica tra chiarezza e dovere etico

Il saggio di Piero Bianucci "Te lo dico con parole tue" è stato selezionato come traccia per l'esame di Stato 2026, ponendo l'accento sul valore democratico della comprensibilità e sull'etica della scrittura nella divulgazione scientifica. L'autore, istituzione del giornalismo scientifico italiano, sostiene la necessità di rendere la conoscenza accessibile a tutti, combattendo l'autocompiacimento accademico e la disinformazione attraverso un linguaggio chiaro e rigoroso. La scelta ministeriale invita gli studenti a riflettere sulla responsabilità del comunicare in un'epoca di(info)stormi.

Piero Bianucci , figura eminente del giornalismo scientifico italiano, è al centro dell'attenzione per la scelta del suo saggio "Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire" come traccia per l'esame di Stato 2026.

Il testo, originariamente pubblicato nel 2008, affronta il nesso inscindibile tra comunicazione, divulgazione scientifica ed etica della scrittura, ponendo l'accento sul valore democratico della comprensibilità. Secondo Bianucci, la scrittura accademica non deve trasformarsi in un esercizio di autocompiacimento, bensì costituire un ponte essenziale per rendere la conoscenza accessibile a tutti. L'abilità di tradurre concetti complessi in un linguaggio semplice non è solo una competenza tecnica, ma un metodo universale applicabile a qualsiasi disciplina, dalla storia all'economia.

La scienza, infatti, progredisce attraverso l'errore controllato e la verifica continua, un approccio razionale che la scrittura deve fare proprio per combattere la disinformazione. Un linguaggio volutamente oscuro si configura come atto di esclusione, mentre la chiarezza diventa un dovere morale verso la società. Nato a Torino nel 1944, Piero Bianucci ha saputo fondere una formazione umanistica, con una laurea in filosofia estetica, con il rigore del pensiero logico-matematico.

La sua lunga carriera al quotidiano La Stampa, durante la quale ha fondato e diretto per venticinque anni l'inserto settimanale Tuttoscienze, lo ha consacrato come una delle voci più autorevoli della divulgazione in Italia. Autore di oltre quaranta libri dedicati all'astronomia, allo spazio, alla fisica e alle tecnologie quotidiane, ha collaborato a lungo con Piero Angela per programmi televisivi della Rai e ha tenuto corsi di comunicazione al Politecnico di Torino.

Il riconoscimento internazionale della sua opera è simboleggiato dalla decisione dell'Unione Astronomica Internazionale di intitolargli il pianeta minore 4821, denominandolo ufficialmente "Bianucci". La selezione di questo testo per la maturità rappresenta un segnale forte, indirizzato agli studenti affinché coltivino l'onestà intellettuale, la precisione linguistica e il pensiero critico in un'epoca caratterizzata da flussi informativi rapidi, complessi e spesso confusi.

L'invito è a riflettere sulla responsabilità di chi scrive e comunica, chiamato a scegliere la trasparenza anziché l'oscurità, nella consapevolezza che la diffusione del sapere è un atto di cittadinanza attiva. La scelta ministeriale sottolinea come la capacità di argomentare in modo chiaro e rigoroso non sia solo un requisito accademico, ma una competenza vitale per navigare nella società contemporanea, riconoscendo nella divulgazione scientifica una pratica etica che rafforza il tessuto democratico attraverso la diffusione della conoscenza verificabile





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