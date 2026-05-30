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Piero Chiambretti compie 70 anni: storia di un innovatore della tv italiana

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Piero Chiambretti compie 70 anni: storia di un innovatore della tv italiana
Piero ChiambrettiCompleanno 70 AnniTelevisione Italiana
📆5/30/2026 3:13 AM
📰leggoit
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Piero Chiambretti festeggia 70 anni. Scopri la sua carriera, lo stile unico tra ironia e satira, e il lato intimo legato alla famiglia.

Il 30 maggio Piero Chiambretti compie 70 anni, e continua a essere uno dei personaggi più riconoscibili e amati della televisione italiana. Nato a Torino nel 1955, ha costruito una carriera lontana dai percorsi tradizionali dello spettacolo, basata sull'ironia, sulla provocazione intelligente e su uno stile impossibile da imitare.

Con la sua statura minuta, diventata quasi un marchio di fabbrica televisivo, è riuscito a ribaltare gli stereotipi del conduttore classico, imponendosi come un autore completo capace di spaziare dalla satira politica all'intrattenimento più leggero. Negli anni Novanta è stato uno dei volti simbolo di una televisione più sperimentale e irriverente, con programmi come 'Il mercoledì di Chiambretti' e 'Chiamate Roma 3131'.

Il suo percorso, però, non si è mai limitato alla comicità: ha attraversato generi diversi, mantenendo sempre un tono riconoscibile, fatto di cultura e dissacrazione

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Piero Chiambretti Compleanno 70 Anni Televisione Italiana Conduttore Satira

 

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