Piero Chiambretti: la carriera in tre fasi

Piero Chiambretti, il conduttore che ha attraversato tre fasi in carriera, da eterno movimento e all'aperto a studi televisivi e infine a bordo di un battello sul Tevere.

Piero Chiambretti , il conduttore che ha attraversato tre fasi in carriera, da eterno movimento e all'aperto a studi televisivi e infine a bordo di un battello sul Tevere.

Dopo settant'anni, Chiambretti sembra aver chiuso il cerchio tornando alle origini, nella convinzione di poter restare eternamente giovani. Nato ad Aosta ma cresciuto a Torino, Chiambretti ha mosso i primi passi in radio e come animatore turistico. Il primo a credere nelle sue potenzialità televisive fu l'amico Arturo, che scrisse la lettera per partecipare a un concorso della Rai. Dopo parecchio tempo, Chiambretti si rifugiò a Rete Manila 1, emittente privata che trasmetteva dal quartiere torinese di Barriera di Milano.

Lì nacque il Chiambretti 'on the road' che prese concretamente forma in 'Va' pensiero' e 'Complimenti per la trasmissione'. Improvvisazione pura che alimentava la purezza dello show. Chiambretti non andò oltre la quarantaduesima puntata, ma l'astinenza durò poco e la stagione seguente fu subito la volta di 'Prove tecniche di trasmissione'. Ci si muoveva da nord a sud e Piero si fece accompagnare da Nanni Loy, Sandro Paternostro ed Helenio Herrera.

'Il Portalettere' fu il progetto successivo, con Chiambretti vestito da postino che andava a consegnare le cartoline di Andrea Barbato. La linea 'itinerante' proseguì con 'Il Laureato' e 'Fenomeni', che chiusero la sua prima fase di percorso quasi interamente in esterna. Chiambretti si chiuse in studio dopo che la Rai 2 di Freccero lo modellò ulteriormente con 'Chiambretti c'è' che lanciò Alfonso Signorini nel panorama televisivo. Nel 2004, Chiambretti compì il primo grande salto della sua carriera, sbarcando su La7.

Il primo approccio fu con 'Pronto Chiambretti', messo in piedi attorno ad una vera cabina telefonica di piazza Cordusio a Milano, per varare successivamente 'Markette', gioiellino di nicchia che accese i fari con largo anticipo su una moda che in tv si sarebbe tramutata in una regola ferrea: 'Tutti vanno in televisione a fare marchette, telepromozioni di sé'





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piero Chiambretti Carriera Rai La7 Pronto Chiambretti Markette Telepromozioni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Massara 3.0 a Roma durato un anno, con il paradosso Malen: acquisti e cessioniLa Roma ha deciso di affidarsi in toto a Gian Piero Gasperini e oggi è arrivata una nuova riprova, con la risoluzione del rapporto in essere con il DS Frederic Massara, il secondo elemento di frizioni con l'allenatore all'interno della società, anch'egli estromesso dall'organigramma societario, con qualche settimana d'anticipo.

Read more »

I big blindati, i sacrifici sul bilancio e gli obiettivi: cosa farà la Roma in estateLa Roma è in Champions League e Gian Piero Gasperini è sempre più al centro del progetto dei giallorossi.

Read more »

Roma, risoluzione consensuale con Massara: addio dopo una stagioneLa Roma ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto con il direttore sportivo Tiago Pinto, alias Massara, dopo appena una stagione nonostante la qualificazione alla Champions League. Il divorzio, nell'aria da tempo, è frutto di numerose incomprensioni con l'allenatore Gian Piero Gasperini, già emerse durante il mercato estivo e ripresentatesi a gennaio. Tensioni culminate in due episodi: il mancato viaggio in pullman dopo la sconfitta con l'Atalanta e la diserzione della conferenza stampa post-Lecce. Nonostante il clima teso, Massara ha concluso il rinnovo di Dybala. La società ringrazia, mentre Massara saluta sottolineando il legame con l'ambiente giallorosso.

Read more »

Piero Chiambretti compie 70 anni: storia di un innovatore della tv italianaPiero Chiambretti festeggia 70 anni. Scopri la sua carriera, lo stile unico tra ironia e satira, e il lato intimo legato alla famiglia.

Read more »