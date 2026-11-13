Pierpaolo Spollon: Classifica Colleghi e Passioni Segrete nel Podcast di Giulia Salemi

L'attore rivela i colleghi preferiti, le critiche alle mode virili e la sua collezione cinematografica esclusiva nel podcast Non lo faccio per moda.

Pierpaolo Spollon ha offerto un resoconto sincero e dettagliato della sua vita professionale e personale durante un'intervista per il podcast Non lo faccio per moda di Giulia Salemi. L'attore ha utilizzato questo spazio per condividere la sua opinione sui colleghi, riflettere sul concetto di mascolinità performante e svelare feticci personali inaspettati.

Classifica Simpatia e Stima tra i Colleghi

Spollon ha stilato una classifica precisa basata su energia umana e vera amicizia. Alessandro Borghi si classifica al primo posto per il suo spirito del popolo. Dario Aita è al secondo per essere un amico vero con cui ha convissuto. Claudio Santamaria arriva terzo nella lista.

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Alessandro Preziosi occupa il quarto posto. Luca Argentero e Pierfrancesco Favino sono stimati moltissimo. Edoardo Leo è al quinto posto. Scamarcio si trova all'ottavo. Raoul Bova è nono. Michele Morrone chiude la top ten al decimo posto.

Relazioni Interrotte e Dinamiche di Gruppo

L'attore ha espresso profonda amarezza per un collega famoso scomparso dal nulla. Ha dichiarato che il legame era profondo e che lui rimane aperto al recupero. La comunicazione diretta è la via da seguire secondo Spollon.

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Il set del film Doc ha creato forti attriti tra i colleghi. Spollon e Luca Argentero hanno creato un gruppo coeso nonostante i litigi. I turni di otto-nove mesi senza luce naturale scombussolano il corpo. Gli abbracci serali si trasformano in conflitti mattutini per reazioni biologiche.

Collezionismo Cinematografico e Curiosità

Spollon possiede una collezione di pellicole in Super 8 degli anni Cinquanta e Sessanta. Definisce la qualità fotografica di queste opere unica e artistica. Le proiezioni avvengono sul muro di casa con gli amici. Le birrette e le patatine accompagnano la visione di queste pellicole in miniatura.

Ammette che Adriana Volpe è ancora il suo sogno erotico. Si definisce colpevolissimo in questa rivelazione. La simpatia resta una qualità enorme per lui. Riconosce colleghi simpatici ma poco bravi a recitare. La grandissima simpatia compensa talvolta le carenze artistiche.

Critica alla Mascolinità Performante Contemporanea

Spollon si definiva un maschio performativo con borsa e libro concettuale. Ora ritiene che questa moda si sia ritorciata contro gli uomini veri. L'omologazione del comportamento diventa controproducente. Ha smesso di mostrare un modo intimamente non suo.

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I sensi di colpa per i suoi figli lo divorano. Una frase pronunciata da loro lo ha ammazzato dentro. Critica la parola 'mammo' come offensiva. La riflessione di costume chiude il capitolo sulle dinamiche familiari moderne.