Pietracatella: Indagini Ampliate sulla Morte di Sara e Antonella Di Vita

La Squadra Mobile di Campobasso continua le indagini sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, convocando nuovi testimoni e attendendo risultati cruciali dagli esami tossicologici e un accertamento tecnico a Bari.

La vicenda di Pietracatella , piccolo comune molisano, continua a tenere banco e a sollevare interrogativi sulla tragica scomparsa di Sara Di Vita , una quindicenne, e di sua madre, Antonella Di Ielsi , avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre dello scorso anno.

Le indagini, condotte con meticolosità dalla Squadra Mobile di Campobasso, si sono intensificate ulteriormente, ampliando il raggio di interesse e coinvolgendo un numero crescente di persone. Negli ultimi sviluppi, la polizia ha convocato in questura ulteriori cinque residenti di Pietracatella, chiamati a fornire informazioni utili per ricostruire la dinamica dei fatti e fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte delle due donne.

Si prevede, inoltre, una nuova convocazione per Gianni Di Vita, il marito e padre delle vittime, già sottoposto ad accertamenti. Le indagini si concentrano ora sull'analisi di ogni possibile elemento, alla ricerca di indizi che possano svelare la verità dietro questa dolorosa vicenda. Le prime conferme sembrano corroborare le ipotesi già emerse, ma gli investigatori mantengono la massima riservatezza per non compromettere le indagini in corso.

Un elemento cruciale delle indagini riguarda gli esami tossicologici effettuati sui campioni prelevati dalle vittime. I primi risultati, provenienti dal laboratorio Maugeri, indicano l'assenza della stessa sostanza tossica nel sangue di Gianni Di Vita, un dato che potrebbe indirizzare le indagini verso altre direzioni.

Tuttavia, è fondamentale attendere la relazione ufficiale del Centro Antiveleni di Pavia, prevista a breve, per avere un quadro completo e definitivo. Questa relazione dovrà fornire dettagli precisi sulle sostanze rilevate, le quantità, le modalità di esposizione e la loro compatibilità con il quadro clinico riscontrato durante l'autopsia. L'accuratezza di questa analisi è essenziale per determinare se le morti siano state causate da un avvelenamento accidentale, da un gesto volontario o da altre cause ancora da accertare.

La complessità della situazione richiede un'indagine approfondita e multidisciplinare, che tenga conto di tutti gli aspetti rilevanti. La collaborazione tra le diverse autorità competenti e l'utilizzo di tecnologie avanzate sono fondamentali per raggiungere la verità e garantire giustizia alle vittime e alle loro famiglie. La comunità di Pietracatella, profondamente scossa da questa tragedia, attende con ansia gli esiti delle indagini, sperando che la verità possa portare un po' di serenità in questo momento di dolore.

Per chiarire definitivamente le cause del decesso, il medico legale Pia Benedetta De Luca ha fissato un accertamento tecnico per il prossimo 29 aprile a Bari. Si tratta di un esame di particolare rilievo, considerato non ripetibile, che sarà svolto alla presenza di tutte le parti coinvolte, inclusi i legali e i consulenti dei cinque medici indagati per omicidio colposo nella prima fase dell'indagine, nonché i rappresentanti delle parti offese.

L'analisi si concentrerà sui campioni prelevati durante l'autopsia del 31 dicembre, considerati elementi fondamentali per ricostruire la dinamica dei fatti e determinare le cause precise della morte di Sara e Antonella. L'accertamento tecnico di Bari rappresenta un momento cruciale delle indagini, in cui verranno valutate tutte le prove disponibili e verranno formulate conclusioni definitive. La presenza di tutte le parti coinvolte garantirà il pieno contraddittorio e la trasparenza del processo, assicurando che ogni aspetto rilevante venga preso in considerazione.

La speranza è che questo esame possa finalmente svelare la verità e portare alla luce le responsabilità, se ce ne sono, in questa tragica vicenda. La comunità di Pietracatella, ancora sconvolta dal dolore, guarda con fiducia a questo accertamento, auspicando che possa portare un po' di chiarezza e giustizia





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