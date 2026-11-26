Pietro Barigelli subentra a Lorenzo Fontana come direttore del Corriere della Sera. Il passaggio di consegne avviene dopo 30 anni di servizio, con il consiglio di amministrazione che sottolinea il rinnovamento e la continuità.

Lorenzo Fontana lascia la direzione del Corriere della Sera dopo quasi trent'anni di presenza inconfondibile nelle redazioni e nelle strutture direttive del quotidiano. La decisione è stata formalizzata attraverso una nota congiunta del consiglio di amministrazione, che ha comunicato l'insediamento di Pietro Barigelli quale nuovo direttore responsabile. Il passaggio di consegne si inserisce in un momento delicato per il giornale, storico organo di informazione italiano, e richiede un'attenzione particolare alla continuità dei valori fondanti.

Le motivazioni del cambiamento dirigenziale

La lettera di addio di Lorenzo Fontana, intitolata in modo emblematico con il riferimento a un "condannato a morte" che non può mentire, ha segnato l'addio definitivo a una testata che ha guidato per oltre un decennio. Fontana aveva dichiarato che, con questa missione compiuta, non ci sarebbe stato più come direttore, chiudendo un ciclo iniziato quando ricopriva il ruolo di vicedirettore sotto la guida di Ferruccio de Bortoli. La sua lettera, diffusa nelle ultime ore, ha evidenziato la profonda trasformazione culturale e tecnica attraversata dal giornale durante il suo mandato, mantenendo alta la guardia sui principi di indipendenza e autorevolezza.

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Il Consiglio di Amministrazione del Corriere della Sera ha espresso gratitudine per il lavoro svolto, sottolineando come durante la direzione di Fontana sia stato dato un impulso significativo allo sviluppo digitale e alla crescita del numero di abbonati. Questa crescita è stata ottenuta salvaguardando, anche nell'attuale contesto di profondi cambiamenti mediatici e sociali, i valori di autorevolezza, indipendenza e qualità dell'informazione che da sempre distinguono la testata romana.

Chi è il nuovo direttore Pietro Barigelli

Pietro Barigelli, romano, compirà 67 anni il prossimo 4 dicembre, entra nella direzione del Corriere della Sera dopo un percorso professionale pluridecennale. Laureato in storia del Risorgimento, Barigelli porta con sé una vasta esperienza giornalistica e una passione specifica per il cinema, in particolare per la sceneggiatura, che arricchirà la visione editoria del nuovo vertice. La sua nomina è il risultato di una lunga e solida esperienza all'interno della struttura giornalistica più importante d'Italia.

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La carriera di Pietro Barigelli presso il Corriere della Sera è iniziata nel 1989, dove è rimasto in forze per i successivi undici anni. Ha ricoperto diversi ruoli chiave, tra cui quello di responsabile della redazione sportiva dal 2000 al 2002. Il suo passaggio dirigenziale è avvenuto per la prima volta nel 2002, quando è stato nominato vicedirettore vicario di Pietro Calabrese, dimostrando fin da allora una profonda conoscenza dei meccanismi interni e delle sfide editoriali del quotidiano.

Risposte istituzionali e sfide future

Il passaggio di consegne ha suscitato un'ondata di congratulazioni immediate da parte delle massime cariche istituzionali italiane. Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, hanno inviato i loro messaggi diaugurio a Pietro Barigelli, riconoscendo l'importanza strategica della direzione del quotidiano per il dibattito democratico nazionale. Le congratulazioni sono giunte con i ringraziamenti alla direzione uscente per il lavoro svolto in questi anni.

Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, ha sottolineato l'onore e l'onere di guidare un giornale con una storia che si estende per 150 anni. Nel suo intervento, il sottosegretario ha evidenziato come il Corriere della Sera, forte e autorevole, dovrà affrontare un contesto complesso caratterizzato da una guerra ibrida e cognitiva. Questa sfida richiede la massima consapevolezza da parte delle istituzioni e del mondo dell'informazione, chiamato ora più che mai a fortificare e rinnovare il legame di fiducia con i cittadini, garantendo un'informazione affidabile e di qualità.

Obiettivi strategici per la nuova fase editoriale

La nuova fase della testata romana si apre con l'obiettivo dichiarato di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia centenaria. Pietro Barigelli, che insedierà la direzione una volta compiute le prescritte procedure amministrative, ha ricevuto il mandato di continuare a rappresentare un punto fermo per chi cerca informazione affidabile. L'attenzione sarà rivolta alla capacità del giornale di adattarsi alle nuove tecnologie mantenendo intatti i principi etici e professionali che ne hanno segnato il successo.

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La transizione verso la nuova direzione prevede un'azione coordinata per affrontare le sfide del mercato attuale, dove la concorrenza digitale è spietata e la disinformazione rappresenta una minaccia costante. Il consiglio di amministrazione ha espresso piena fiducia nella capacità di Pietro Barigelli di guidare questa trasformazione, supportando gli investimenti nelle risorse umane e tecnologiche necessarie per mantenere il Corriere della Sera al vertice del giornalismo italiano, preservando al contempo la memoria storica e l'identità che hanno caratterizzato i suoi primi 150 anni di vita.