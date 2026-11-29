È scomparso il giovane atleta Pietro Ceccatelli, velocista dell'atletica sarda in forza alla Tespiense Quartu. Il lutto investe le società Runners Capoterra, Amsicora e Tespiense Quartu.

Il mondo dello sport sardo piange la scomparsa di Pietro Ceccatelli , giovane promessa dello sprint e velocista di ventuno anni. L'atleta è deceduto in modo improvviso, mentre le cause del decesso restano ancora sconosciute. Questo evento drammatico ha portato dolore e cordoglio diffuso in tutta la Sardegna, toccando profondamente le comunità sportive che lo hanno visto crescere e affermarsi.

Percorso Atletico e Società

Pietro Ceccatelli ha dedicato i suoi primi passi nell'atletica leggera alla società Runners Capoterra , dove ha mosso i primi passi nella carriera sportiva. In seguito, l'atleta ha migrato verso le file della Società Ginnastica Amsicora , continuando a dimostrare grande talento e determinazione sulle piste. Questa stagione, Ceccatelli ha militato nelle file della Tespiense Quartu , contribuendo alle attività sportive locali con la sua velocità e dedizione al movimento atletico.

Also read Sparatoria a San Pietro di Cavarzere: morto, arrestato ed evaso Ervis Murra

Diciture di Cordoglio Amsicora

La Società Ginnastica Amsicora ha espresso un cordoglio profondo attraverso una comunicazione ufficiale, ricordando il giovane atleta con grande affetto. La società ha scritto: "Ciao Pietro, con immenso dolore ti salutiamo. Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori". Gli amici, la squadra, i compagni di allenamento e l'intera famiglia della società si stringono in un grande abbraccio alla famiglia dell'atleta. In particolare, sono stati citati Eva, Oscar, Antonella, Mariano e tutti i cari parenti, esprimendo tutto l'affetto possibile in un momento così doloroso. "Ti vogliamo bene", hanno aggiunto con commozione.

Advertisement

Orario Post Facebook Capoterra

Anche la Runners Capoterra ha rilasciato una dichiarazione pubblica su Facebook, ricordando l'inizio del percorso agonistico di Ceccatelli. La società ha sottolineato un momento specifico della loro storia insieme, scrivendo: "Il 28 febbraio del 2022 condividevamo un post su di te, orgogliosi di averti avuto con noi nei tuoi primi passi con l'atletica". Questo riferimento temporale preciso evidenzia quanto la società di Capoterra sia rimasta legata al giovane atleta, seguendo la sua crescita e il suo sviluppo nel mondo delle competizioni sprint.

Omaggio Tespiense Quartu

L' Atletica Tespiense Quartu ha concluso la catena di omaggi con un messaggio breve ma intenso. La società ha semplicemente scritto: "Ciao Pie. Resterai sempre con noi". Questo ultimo saluto, utilizzato dalla squadra in cui Ceccatelli ha gareggiato quest'anno, testimonia l'importanza che l'atleta ha rivestito nel gruppo attuale. Il soprannome "Pie" utilizzato nei messaggi conferma la vicinanza umana e sportiva che legava l'atleta alle sue nuove compagne e compagni di squadra.