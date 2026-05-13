Pietro Iemmello torna a segnare e dedica il gol al Catanzaro

Pietro Iemmello, dopo un mese di stop, è tornato a segnare e ha scelto di dedicare il gol alla sua squadra, il Catanzaro. Il bomber giallorosso ha scelto un gesto nostalgico per festeggiare il suo ritorno al gol e ha dichiarato ancora una volta il suo amore per la sua città.

I colori sono gli stessi. L'esultanza pure. Cambiano soltanto l'anno e il protagonista. Dopo il gol del definitivo 3-0 contro l' Avellino , Pietro Iemmello ha riportato in vita un'immagine rimasta impressa nella memoria collettiva del calcio italiano: quella maglietta con la scritta “Sei unica”, resa iconica da Totti nel derby vinto 5-1 contro la Lazio e dedicata a Ilary Blasi.

Questa volta, però, la dedica non è per una donna. È per il Catanzaro. Per la squadra che gli ha restituito centralità, responsabilità e la possibilità di sentirsi ancora decisivo. Dal 2022 Iemmello è il punto di riferimento offensivo dei giallorossi e, dopo un mese di stop, è tornato al gol proprio nella notte più importante della stagione.

Per festeggiare ha scelto un gesto nostalgico, con un messaggio chiarissimo: dichiarare ancora una volta il suo amore per Catanzaro. Perché quel “Sei unica” non è una frase qualunque. È una dedica riservata a ciò che conta davvero. E Iemmello l’ha consegnata alla sua gente, alla sua città, al suo Catanzaro.

Il messaggio dietro al gol Un giramondo che, alla fine, ha trovato casa. La carriera di Pietro Iemmello è sempre stata così: valigie pronte, squadre diverse, città lontane da conoscere e lasciare alle spalle. Fino al 2022, l'anno in cui ha trovato il posto giusto dove fermarsi davvero. Quel posto è Catanzaro.

In Calabria ha ritrovato sé stesso, il sorriso e soprattutto i gol. A Foggia lo avevano soprannominato “Re”, e a Catanzaro quel titolo ha assunto ancora più valore. Per i giallorossi, Iemmello non è soltanto un capitano tecnico: è il simbolo di una squadra che negli ultimi anni si è aggrappata al suo talento, alla sua personalità e alla sua capacità di caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco.

I numeri di questa stagione raccontano di un rendimento leggermente inferiore rispetto al passato: 10 gol in 33 partite. Ma Catanzaro guarda oltre il tabellino. I tifosi, prima ancora del bomber, hanno imparato ad amare l'uomo. Ed è proprio questo legame speciale ad aver reso ancora più significativo il suo ritorno al gol.

La dedica dopo il 3-0 all'Avellino non è stata soltanto un'esultanza nostalgica. È stata una dichiarazione d'amore alla sua gente, alla sua città, alla squadra che lo ha fatto sentire finalmente a casa. Un momento “unico”, proprio come il messaggio mostrato sotto la maglia. Il sogno Serie A L'obiettivo è chiaro.

Forse non dichiarato apertamente. Ma c'è. Ed è evidente: riportare il Catanzaro in Serie A. Una Serie A che manca da più di quarant'anni, dall'ultima stagione giocata nel 1982-83. Due anni fa il Catanzaro ci era andato vicino.

Molto vicino. La corsa si era fermata soltanto in semifinale playoff, a un passo dal traguardo. Ora lo scenario si ripete. Sono cambiati alcuni giocatori.

È cambiato anche l'allenatore: oggi in panchina c'è Alberto Aquilani. Ma una certezza è rimasta. Pietro Iemmello. Il capitano.

Il bomber. L'uomo simbolo di questa squadra. Quello che vuole trascinare ancora il Catanzaro a colpi di gol. Lo dimostra la rete contro l'Avellino.

Lo dimostra anche quell'esultanza diventata già iconica. Adesso arriva il doppio confronto con il Palermo. Prima al Ceravolo, poi in trasferta. Due partite che valgono una stagione.

E Iemmello vuole essere ancora protagonista. Catanzaro sogna insieme a lui. E lui vuole trasformare quel “Sei unica” in qualcosa di ancora più grande: “Sei in Serie A”





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