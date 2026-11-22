L'attrice e regista italiana racconta la sua lotta contro la tachicardia, il rapporto con il calcio di Fabio Paratici e la precarietà del mestiere attoriale.

L'attrice e regista italiana Pilar Fogliati, 33 anni, offre un'intima panoramica della sua vita professionale e personale in una recente intervista concessa al Corriere della Sera. La protagonista di Una piccola formalità, serie basata sul romanzo di Alessia Gazzola, descrive la sua evoluzione da sognatrice incallita a donna pragmatica che gestisce l'incertezza della carriera artistica.

Ansia e tachicardia: la battaglia personale di Pilar Fogliati

Pilar Fogliati ha condiviso con trasparenza il suo passato rapporto con l'angoscia, ammettendo di aver sofferto di gravi attacchi di tachicardia che le causavano mancanza di respiro. Per affrontare questi sintomi fisici, l'attrice ha ritenuto necessario consultare un cardiologo, sottolineando quanto il disagio emotivo possa manifestarsi con effetti concreti sulla salute fisica.

Also read Pilar Fogliati: «Ho vissuto il tarlo dell'angoscia: avevo tachicardie, mi mancava il respiro. Fabio Paratici? Ci siamo conosciuti a una cena a Milano, ora amo la sua Piacenza»

Durante un periodo particolarmente difficile della sua vita, Fogliati ha accettato il ruolo di doppiaggio del personaggio della "Paura" nel film Inside Out. Ha interpretato questa sfida professionale come un segno divino, un'opportunità per confrontarsi direttamente con il "tarlo dell'angoscia" che la tormentava in quel momento. Doppiare un'emozione complessa le ha permesso di esternalizzare e dare un nome alle sue paure.

Oggi, Pilar Fogliati afferma di aver trovato un equilibrio stabile, pur riconoscendo di viaggiare sempre con un residuo di ansia. Ha sviluppato tecniche per tenere a bada le sue emozioni, cercando attivamente di allontanare quella che viene definita la sindrome dell'impostore. Quando gli attacchi di panico minacciano di sopraffarla, la strategia migliore rimane la connessione umana: chiama amici e colleghi, persone che comprendono profondamente l'attesa e l'incertezza del mestiere attoriale.

Advertisement

Relazione con Fabio Paratici e l'unione dei cuori calcistici

La vita sentimentale di Pilar Fogliati è intrecciata a quella di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina ed ex dirigente di Juventus e Tottenham. Il primo incontro tra i due non è avvenuto in circostanze romantiche, ma durante una cena a Milano, un evento che l'attrice definisce banale e lontano dai cliché dei film. Non sono stati i drammi o le passioni folli a legarli, ma la quotidianità.

Attraverso Fabio Paratici, Pilar Fogliati ha sviluppato una profonda affinità con Piacenza, la città natale del 54enne compagno. Nonostante sia di origine romana, l'attrice ha imparato a cucinare i piatti tipici piacentini, dimostrando una capacità di adattamento culturale sorprendente. Questo legame ha anche influenzato la sua passione per lo sport: mentre tifava storicamente per la Roma, ora metà del suo cuore è inevitabilmente legato alla Fiorentina.

La relazione con un manager del calcio ha insegnato a Pilar Fogliati che la carriera di un calciatore è pervasa dalla stessa precarietà che caratterizza quella di un attore. Entrambi i settori dipendono da chiamate improvvise e decisioni esterne. Fogliati sostiene il progetto sportivo con entusiasmo, dimostrando come l'amore possa anche ampliare gli interessi personali verso ambiti completamente nuovi.

La precarietà del mestiere attoriale e le sfide generazionali

Pilar Fogliati riflette sulla natura effimera della professione teatrale e cinematografica, un tema che ha discusso con le sue compagne di accademia Silvio D'Amico. Il gruppo di giovani attrici stabiliva regole severe: se entro tre anni non fosse arrivato il ruolo giusto o se i conti in banca non fossero cresciuti, avrebbero mollato. Tuttavia, l'attrice racconta con orgoglio che nessuna di loro ha mai rinunciato, nonostante la pressione del tempo.

Advertisement

La precarietà è una costante nella vita degli attori, dipendenti ogni giorno dall'esito di una singola telefonata. Se il telefono non squilla, le conseguenze sono immediate e dolorose. Questo stato di perenne attesa definisce la routine quotidiana di molti professionisti dello spettacolo, tra cui Pilar Fogliati, che deve gestire anche i blocchi creativi e le insicurezze personali.

Nonostante le difficoltà, l'attrice si definisce perfettamente integrata con i disagi della sua generazione. La sua natura romantica rimane intatta, sebbene abbia sviluppato un pizzico di cinismo necessario per sopravvivere nel settore. Si descrive ancora come un'inguaribile Giulietta, pronta a innamorarsi profondamente finché non le sbattono la testa contro la realtà. Questa capacità di resistere alle avversità senza perdere l'idealismo è ciò che permette a Pilar Fogliati di continuare il suo percorso creativo con resilienza e coraggio.