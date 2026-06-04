Pilates e Menopausa: strategie pratiche per il benessere

La menopausa è un periodo della vita che riguarda tutte le donne, spesso prima dei 50 anni. Il dolore alla schiena, la rigidità articolare e la perdita di tonicità sono solo alcuni dei sintomi che possono comparire. Il Pilates può aiutare a gestire questi problemi, insegnando al corpo una strategia migliore e migliorando la postura. La Personal Trainer Maria Luisa Valente offre ogni settimana strategie pratiche e sicure per affrontare con energia e in sicurezza questa fase della vita.
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Ogni settimana la Personal Trainer Maria Luisa Valente offrirà strategie pratiche e sicure per affrontare con energia e in sicurezza questa fase della vita, che riguarda tutte le donne ben prima dei 50 anni. Dai consigli su forza e tonicità, fino al benessere mentale ed equilibrio: una guida per allenarsi con consapevolezza e amore verso se stesse, anche se in realtà parliamo di un dolore estremamente democratico. A volte compare al mattino appena scese dal letto.
Altre volte si manifesta dopo molte ore sedute davanti al computer, una lunga passeggiata o persino dopo una notte di sonno apparentemente tranquilla. Molto più frequentemente è il risultato di una serie di adattamenti che il corpo mette in atto nel tempo e che, con il cambiamento ormonale, diventano sempre più evidenti. Per questo motivo, quando parliamo di, non dovremmo limitarci a guardare la schiena. Dovremmo osservare il corpo nel suo insieme.
Ed è proprio qui che la rigidità articolare, una riduzione della mobilità e una sensazione generale di "corpo più pesante". A questo si aggiunge un fenomeno fisiologico che tende ad accelerare con l'età: la perdita progressiva di. I muscoli rappresentano il nostro sistema di sostegno naturale. Quando diventano meno efficienti, le articolazioni e la colonna vertebrale si trovano a gestire carichi maggiori.
Non è quindi sorprendente che la schiena inizi a farsi sentire proprio in questa fase della vita. Questo è uno dei concetti che più spesso sorprende le donne quando iniziano un percorso di Pilates. Pensano di avere un problema lombare e scoprono invece che il loro corpo ha perso stabilità altrove. Molto spesso la causa è una combinazione di fattori: Il cervello è programmato per mantenere il corpo in equilibrio a ogni costo.
Quando alcune strutture non svolgono più correttamente il loro lavoro, altre intervengono per compensare. E tra queste, la è una delle prime candidate. Il problema è che la compensazione funziona bene nel breve periodo, ma nel lungo termine genera, ma dietro questi termini c'è una realtà anatomica molto precisa. Il centro del corpo è formato dall'interazione tra.
Quando lavorano in modo coordinato, ogni movimento diventa più efficiente e la schiena è meno esposta a stress inutili. Con la menopausa questa coordinazione può diventare meno efficace. Non perché il corpo smetta improvvisamente di funzionare, ma perché alcuni meccanismi perdono precisione e richiedono di essere allenati nuovamente. È qui che il Pilates interviene.
Non rinforzando solo i muscoli, ma insegnando loro a. Dal punto di vista neurologico, questo è particolarmente interessante. Quando impariamo un nuovo schema di movimento, non stiamo allenando solo il corpo. Stiamo allenando anche il.
Ripetendo movimenti controllati e precisi, il sistema nervoso diventa più efficiente nel coordinare le varie parti del corpo. In pratica, il Pilates insegna al corpo una strategia migliore. E quando il movimento diventa più efficiente, il dolore spesso diminuisce. Non è una fotografia immobile.
È qualcosa di molto più dinamico. Una buona postura è la capacità di adattarsi continuamente alle richieste della giornata utilizzando il minimo sforzo possibile. Quando questa capacità si perde, iniziamo a vedere schemi molto comuni: Tutti elementi che modificano il modo in cui le forze si distribuiscono lungo la colonna vertebrale. Il Pilates lavora proprio su queste connession
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