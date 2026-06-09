Pilota fraudolento per 17 anni: 900 voli senza licenza

Un uomo ha simulato per diciassette anni il ruolo di pilota commerciale conducendo 900 voli senza possedere la licenza. Scoperto da un controllo di routine in Canada, risponde di frode. Il caso solleva dubbi sui sistemi di sicurezza aerea.

Un uomo di cinquantanove anni è stato accusato di aver simulato il ruolo di pilota commerciale per diciassette anni, conducendo oltre novecento voli nazionali e internazionali senza possedere mai una licenza valida.

Secondo quanto riportato dalla BBC e confermato dalle autorità canadesi, l'uomo era riuscito a ottenere la promozione a comandante nel 2009 utilizzando credenziali contraffatte, e da allora aveva volato per la compagnia Air Canada, percependo stipendi milionari. La frode è stata scoperta solo nel corso di un controllo di routine effettuato l'anno scorso da Transport Canada, l'ente federale responsabile dei trasporti, che ha rilevato incongruenze nella documentazione relativa alla sua licenza di volo.

Avviata l'indagine, il pilota è stato immediatamente sospeso dal servizio e la compagnia aerea ha collaborato segnalando volontariamente il caso alle autorità. Air Canada ha sottolineato che la sicurezza dei passeggeri non è mai stata compromessa, ricordando che tutti i piloti sono sottoposti a verifiche periodiche delle competenze ogni sei mesi. L'uomo deve ora rispondere a diverse accuse, tra cui frode e possesso di documenti falsificati.

Questo caso solleva interrogativi stringenti sui sistemi di controllo e sulla vigilanza all'interno delle compagnie aeree e degli enti di regolamentazione, evidenziando come sia stato possibile per un individuo operare come pilota per così tanto tempo senza le dovute qualifiche. La notizia, rimbalzata sui media internazionali, ha acceso il dibattito sulla trasparenza e sulla sicurezza nel trasporto aereo, con molti che chiedono spiegazioni su come i controlli interni non abbiano mai individuato l'anomalia.

Parallelamente, la cronaca italiana e internazionale di questi giorni offre altri episodi di rilievo: dallo stupro di una studentessa Erasmus a Milano, con violenze riprese in video, all'arresto in Egitto dell'ex marito di Nessy Guerra, che chiede aiuto al governo italiano per rientrare con la figlia; dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache, alla missione spaziale Artemis III con Luca Parmitano come pilota; dalle indagini su Belen Rodriguez per omissione di soccorso, al dramma personale di Gianmarco Pozzoli legato alla depressione, fino alle voci di un addio tra Al Bano e Romina Power.

Non mancano le notizie economiche, come l'Opas di Intesa Sanpaolo su Mps, e quelle di costume, come le polemiche sulle spiagge per soli adulti. Questo insieme di fatti, drammatici e leggeri, politici e di spettacolo, dipinge un quadro variegato dell'attualità, in cui storie di frode e di controllo si mescolano a quelle di violenza, di scioperi e di decisioni personali che generano dibattito pubblico





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