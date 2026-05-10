Pilota spagnolo della Ducati, Marc Marquez, si è ribattezzero in corso d'acqua durante il giro veloce della Sprint e ha riportato un infortunio al piede destro con la frattura del quinto metatarso

Il pilota spagnolo, Marc Marquez, ha riportato un infortunio al piede destro durante la Sprint di Le Mans. Dopo aver effettuato controlli medici e radiografie è stato dichiarato non idoneo alla gara, in quanto ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede destro.

Il pilota spagnolo della Ducati , Marc Marquez , si è prima ribattezzato in corso d'acqua durante il giro veloce di Le Mans Sprint e, successivamente, riportato un infortunio al piede destro con la frattura del quinto metatarso.

Il campione spagnolo deciderà quindi di saltare il Gran Premio di Le Mans di domani e anche il prossimo GP di Catalogna, per sottoporsi all'operazione. Marc Marquez, dopo una visita medica e una radiografia, ha dichiarato non essere idoneo alla gara e ha confidato: 'Forza fortuna mi sono rotto solo il quinto metatarso. Non avevo detto niente finora, ma già avevo deciso di operarmi alla spalla destra dopo il GP Catalunya.

Dopo Jerez ho capito perfettamente che era tutto apposto, i dottori guardando bene hanno visto che dopo la caduta in Indonesia di ottobre era tutto apposto, ma la vita rotta che ho nella spalla era una direzione un po' diversa, di un millimetro, e tocca il nervo radiale.

' L'operazione alla spalla, invece, non richiede un recupero lungo ma si prevede di recuperarsi rapidamente e modul





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