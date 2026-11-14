Pina Picierno: Europa e Italia verso nuove sfide cyber e politiche

L'europarlamentare Pina Picierno analizza la vulnerabilità europea, il programma SAFE e le prospettive elettorali italiane, tra cybersicurezza e riforme sociali.

L'europarlamentare Pina Picierno ha sottolineato la fragilità strutturale dell'Unione Europea di fronte alle crescenti minacce globali. Nonostante un recente attacco informatico sia stato escluso, il problema della cybersicurezza resta centrale e si allarga a ogni nuova crisi. La vicepresidente ha espresso preoccupazione per la capacità di prevenzione dei rischi, indicando come l'Europa sia troppo esposta e vulnerabile.

La Strategia SAFE e la Frammentazione Europea

Gli attacchi informatici si moltiplicano settimana dopo settimana, rivelando una grave frammentazione delle competenze all'interno dell'Unione Europea. Pina Picierno indica nel programma SAFE la direzione giusta da seguire per invertire la rotta. Questo strumento rappresenta una risposta strutturale necessaria per gestire le emergenze digitali e garantire una difesa coordinata.

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Il programma ha suscitato reazioni contrastanti in Italia, spaventando sia la destra che la sinistra politica. Nonostante queste resistenze, l'approccio proposto mira a superare la frammentazione normativa. L'obiettivo è creare un meccanismo di difesa unico e efficace contro le minacce ibride.

Risorse per la Difesa e Critiche al Governo

Il dibattito sulle risorse ha portato a proposte di sottrarre fondi alla difesa tradizionale per destinarli alla cybersicurezza. Pina Picierno ritiene che questa separazione sia un artificio retorico inefficace. In ambito sia civile che militare, servono infatti le stesse misure difensive e la stessa capacità tecnologica avanzata.

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La vicepresidente ha criticato il governo italiano per errori evidenti e per le rivalità interne tra alcuni suoi esponenti. Mentre il governo sembra voler accelerare sullo scudo democratico contro le ingerenze straniere, rimane incerto il voto in Parlamento. Tutte le forze politiche sono chiamate a schierarsi, comprese quelle che traggono profitto dalle stesse ingerenze estere.

Il Ruolo dell'Italia nei Negoziati di Pace

Per i negoziati di pace sull'Ucraina, l'Europa ha scelto il formato E5. Questa coalizione comprende Francia, Germania, Regno Unito, Polonia e Italia. La scelta mira a presentare una posizione unitaria e coerente nel contesto internazionale.

Pina Picierno nota che si tratta di cinque governi diversi per orientamento politico. Nonostante le differenze, tutti hanno sostenuto con fermezza le ragioni del popolo e del governo ucraino. L'europarlamentare auspica che questa unità possa facilitare il dialogo e portare a una risoluzione stabile del conflitto.

Prospettive Politiche e Riforme Sociali

Sul piano interno, l'attenzione è rivolta anche alle prossime elezioni politiche. Carlo Calenda presenterà una lista che Pina Picierno definisce a cui stanno lavorando sin dal primo momento. La vicepresidente si candida insieme ad altri, anche chi non lo sarà direttamente, per garantire una rappresentanza ampia.

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Riguardo alle speculazioni su un eventuale appoggio esterno a un governo di centrodestra, Pina Picierno definisce tali ipotesi fandonie. Se nessuna coalizione raggiungerà la soglia del premio di maggioranza, sarà costretta a rinunciare alle ali populiste. Il centro viene descritto non come un punto cartesiano, ma come una scelta politica che rimette al centro la persona.

Concezione del Centro e Politiche di Welfare

La visione politica proposta guarda avanti, lontana dalla fuffa identitaria e dai tradizionalismi di destra e sinistra. Il focus è sui bisogni, sulle possibilità di crescita umana ed economica dei cittadini. Questa impostazione mira a superare le divisioni ideologiche per affrontare le sfide concrete.

Sul fronte sociale, Pina Picierno specifica che non è contraria al sostegno al reddito in linea di principio. Le critiche riguardano invece le forme adottate in Italia: generalizzate, a tempo indeterminato e inefficaci contro le povertà vere. Il sistema attuale manca di una concreta prospettiva di emancipazione ed è spesso oggetto di truffe ai danni dello Stato.

Infine, l'europarlamentare respinge la discussione sul prossimo capo dello Stato come irrispettosa. Alle politiche si elegge il Parlamento, non il presidente della Repubblica. Questa precisazione mira a tutelare il ruolo istituzionale attuale e futuro del Quirinale, mantenendo il focus sulle vere priorità democratiche.