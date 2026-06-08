Pina Picierno lancia il suo nuovo movimento: 'Spazio pubblico' per un'Italia e un'Europa protagonisti

Dopo l'addio al Partito democratico, Pina Picierno ha lanciato il suo nuovo movimento, Spazio pubblico. Un'alternativa ai populismi e alle destre, per un'Italia e un'Europa protagonisti.

Dopo l'addio al Partito democratico Pina Picierno ha lanciato il suo nuovo movimento. Un spazio che punta a intercettare i delusi dalla linea politica impressa da ai dem e al modo in cui sta costruendo il campo largo in vista delle prossime Politiche e della sfida con Giorgia Meloni per Palazzo Chigi.

Da oggi nasce Spazio pubblico: un movimento aperto, europeista, democratico. Non una corrente, non un'etichetta, uno spazio per tutti quelli che credono ancora che libertà, diritti e giustizia sociale siano il futuro, non il passato. Secondo la vicepresidente del Parlamento europeo serve una proposta seria, riformista, pragmatica. Per chi produce, chi investe, chi innova, chi crea lavoro.

Per chi vuole un'Europa libera, forte, giusta e un'Italia che non sia condannata alla perpetua irrilevanza. Spazio pubblico nasce per unire i liberi e i forti, per riunire coloro che lottano contro i populismi, le oligarchie e i profeti di sventura. E spronando i simpatizzanti progressisti e riformisti adesso tocca davvero a noi.

La vicepresidente del Parlamento europeo ha raggiunto, subito dopo la fuoriuscita dal Pd di Schlein, il Partito democratico europeo (Pde), la formazione centrista ed europeista al cui interno siede il gruppo Renew Europe. Picierno ha voluto poi motivare le ragioni che l'hanno indotta ad abbandonare il Partito democratico. Giuseppe Conte condiziona molto Elly Schlein. Ed è una delle ragioni per cui ho deciso di lasciare il Partito democratico.

La forza del Movimento 5 stelle non sta più tanto nel consenso elettorale, che oggi è molto inferiore rispetto al passato, quanto nella capacità di condizionare altre forze politiche che dovrebbero mantenere una linea chiara e coerente. L'ex esponente del Partito democratico ha evidenziato come per Conte siano irrinunciabili questi punti: la contestazione di impegni assunti dall'Italia in sede Nato e di impegni assunti a livello europeo e internazionale.

Sono questioni che riguardano non solo la postura europea dell'Italia ma anche la serietà di una forza politica. Credo che questo condizionamento esista e sia molto profondo. Ho più volte sottolineato, per esempio, che Elly Schlein non è mai andata a Kiev in questi anni, così come non ci è mai andato Giuseppe Conte.

Ho lasciato il Pd per le stesse ragioni per cui il campo largo non è oggi un'alternativa credibile alle destre: troppo populismo e poca cultura di governo. Esiste invece un Paese che chiede una proposta politica seria, riformista e pragmatica





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