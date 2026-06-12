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Pino Strabioli torna alla ribalta con 'The Unknown': 'Un'esperienza unica'

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Pino Strabioli torna alla ribalta con 'The Unknown': 'Un'esperienza unica'
Pino StrabioliThe UnknownReality Show
📆6/12/2026 11:22 AM
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Dopo oltre un anno dalle registrazioni, Pino Strabioli è tornato alla ribalta con il programma 'The Unknown', che ha saputo conquistare il pubblico e soprattutto i giovani. Eliminato prima della finalissima, Strabioli ha dimostrato di essere una sorpresa assoluta in questo programma a metà tra 'Pechino Express' e 'Money Road'. 'The Unknown' è stato un'esperienza unica per Strabioli, che ha saputo mostrare il suo lato più autentico e ironico, conquistando il pubblico e dimostrando di essere un grande professionista.

Dopo oltre un anno dalle registrazioni, Pino Strabioli è tornato alla ribalta con il programma ' The Unknown ', che ha saputo conquistare il pubblico e soprattutto i giovani.

Eliminato prima della finalissima, Strabioli ha dimostrato di essere una sorpresa assoluta in questo programma a metà tra 'Pechino Express' e 'Money Road'.

'The Unknown' è stato un'esperienza unica per Strabioli, che ha saputo mostrare il suo lato più autentico e ironico, conquistando il pubblico e dimostrando di essere un grande professionista

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Pino Strabioli The Unknown Reality Show Programma Televisivo Concorrente Popolarità

 

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