Pino Strabioli torna alla ribalta con 'The Unknown': 'Un'esperienza unica'

Dopo oltre un anno dalle registrazioni, Pino Strabioli è tornato alla ribalta con il programma 'The Unknown', che ha saputo conquistare il pubblico e soprattutto i giovani. Eliminato prima della finalissima, Strabioli ha dimostrato di essere una sorpresa assoluta in questo programma a metà tra 'Pechino Express' e 'Money Road'. 'The Unknown' è stato un'esperienza unica per Strabioli, che ha saputo mostrare il suo lato più autentico e ironico, conquistando il pubblico e dimostrando di essere un grande professionista.

Dopo oltre un anno dalle registrazioni, Pino Strabioli è tornato alla ribalta con il programma ' The Unknown ', che ha saputo conquistare il pubblico e soprattutto i giovani.

Eliminato prima della finalissima, Strabioli ha dimostrato di essere una sorpresa assoluta in questo programma a metà tra 'Pechino Express' e 'Money Road'.

'The Unknown' è stato un'esperienza unica per Strabioli, che ha saputo mostrare il suo lato più autentico e ironico, conquistando il pubblico e dimostrando di essere un grande professionista





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