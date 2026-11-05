Pints and Ponytails: i padri imparano le trecce a Londra e Berlino

L'iniziativa Pints and Ponytails diffonde dal 2026 un modello di paternità emotiva. Padri a Londra e Germania uniscono birra e cura per sfidare stereotipi di genere.

Un gruppo di padri seduto in un pub inglese tiene tra le mani spazzole rosa, elastici e teste di manichino con capelli biondi. L'obiettivo di questa sessione è imparare a realizzare code di cavallo o trecce intricate. L'iniziativa si chiama Pints and Ponytails e ha trasformato il locale in uno spazio di apprendimento pratico e supporto emotivo. La proposta è nata nei primi mesi del 2026 a Londra e ha rapidamente conquistato i social network. I video delle sessioni hanno raccolto milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Il fenomeno è poi migrato in Irlanda e si è stabilizzato anche in Germania.

Come funziona il progetto e le origini

Il movimento ha visto la luce grazie a due padri fondatori, Lewis-Carter e Price. Il primo è diventato padre quasi cinque anni fa. Dopo la nascita della figlia ha vissuto un senso di esclusione totale. Vedeva moglie e bambina formare un legame forte mentre lui si sentiva tagliato fuori. Ogni giorno alzarsi dal letto rappresentava una sfida spaventosa per lui. Price, un ex giocatore di rugby, ha affrontato difficoltà diverse. Nei primi anni di paternità ha sperimentato forti attacchi d'ansia e un profondo stato di burnout. I due uomini hanno capito che mancava uno spazio sicuro per parlare di questi problemi. Le ricerche sociologiche supportano questa necessità di dialogo maschile.

Also read Allarme bomba su volo LOT da Londra, aeroporto di Modlin chiuso e blindato

La connessione tra cura maschile e fragilità

Le mani occupate a districare i capelli sintetici facilitano la conversazione. È più semplice parlare delle proprie difficoltà mentre si lavora con gli oggetti. Durante gli incontri Lewis-Carter condivide la sua storia personale. Invita i partecipanti a raccontare le sfide della paternità a chi hanno accanto. Gli uomini hanno la fama di non esprimere i propri sentimenti. In realtà spesso non si sentono liberi di farlo in contesti sociali tradizionali. Il podcast avviato due anni e mezzo fa ha intervistato esperti su temi delicati. Tra questi ci sono l'elaborazione del lutto e l'educazione dei figli. I momenti nei pub servono a portare queste discussioni nel mondo reale.

Advertisement

Impatto sociale e ricerca di Novara

L'iniziativa ha attirato l'attenzione anche di figure controverse. Il guru degli incel misogino ha notato il fenomeno. Il confronto non è solo tra attività virili e non. Riguarda l'idea che la cura faccia parte dell'identità maschile. La pedagogista Novara ha analizzato questo cambiamento. Ha esaminato 180 post e commenti pubblicati tra il 2019 e il 2025. Il forum online era frequentato principalmente da uomini. Ne emerge un modello di paternità complesso e articolato. I padri desiderano essere più coinvolti emotivamente. Vogliono partecipare attivamente alla cura dei figli.

Sfide istituzionali e futuro dei padri

Nonostante il desiderio di coinvolgimento, le aspettative sociali rimangono alte. Le madri sono ancora considerate le principali responsabili dei figli. Gli uomini sono associati al lavoro retribuito e al sostentamento economico. La ricerca di Novara distingue tra maggiore partecipazione e vera corresponsabilità. In Italia il contesto istituzionale riflette disuguaglianze di ruolo. Il congedo obbligatorio per i padri è di dieci giorni. Le madri hanno invece a disposizione cinque mesi di permiso. Questa differenza riflette una distribuzione tradizionale dei compiti. I padri possono essere affettuosi e presenti. Tuttavia le strutture legali non sempre facilitano la cura quotidiana. Iniziative come Pints and Ponytails indicano una nuova rotta. Rendere quotidiano un gesto di cura maschile è un passo avanti. Legittima i padri a esporsi e scoprirsi fragili. Anche quando la treccia finale non è perfetta. Questa piccola rivoluzione delle spazzole segna una trasformazione profonda. La paternità contemporanea incorpora dimensioni pratiche ed emotive. Questi elementi sono stati considerati femminili per molto tempo. Il progetto mostra che gli spazi di dialogo possono cambiare le dinamiche familiari.