Pinuccio Arena bruciato vivo dal figlio, gli appelli inascoltati prima della tragedia

La tragedia si è consumata all'alba dell'11 giugno quando Raffaele Arena ha ucciso il padre Pinuccio nel loro appartamento a Cinisello Balsamo. L'uomo, affetto da disturbi psichiatrici, aveva chiamato il 112 due volte chiedendo di far ricoverare il figlio, ma era stato sempre dimesso.
Pinuccio Arena è stato ucciso dal figlio Raffaele nel suo appartamento a Cinisello Balsamo, nel Milanese. L'uomo, affetto da disturbi psichiatrici , aveva chiamato il 112 due volte chiedendo di far ricoverare il figlio, ma era stato sempre dimesso.
Le condizioni di Pinuccio erano peggiorate negli ultimi giorni e il padre, Giuseppe, non era stato in grado di gestire l'agitazione del figlio. La tragedia si è consumata all'alba dell'11 giugno quando Raffaele ha cosparso il padre di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco. I carabinieri sono arrivati sull'incendio e hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Una volta dentro, l'orribile scoperta
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