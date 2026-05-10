Pinuccio Calvanese, 63 anni, muore mentre canta alla festa di una nipote in un ristorante di Mercato San Severino

Pinuccio Calvanese, 63 anni, è morto mentre cantava al teatro della propria passione durante una festa a Mercato San Severino. In una chiesa in cui per anni accompagnava le cerimonie religiose come membro del coro parrocchiale, vengono celebrati i funerali. Il parroco cerca di predicare conforto e speranza alla comunità distrutta dal dolore.

La festa si trasforma in tragedia a Mercato San Severino: muore mentre canta - la sua passione - alla festa di una parente. La comunità piange Pinuccio Calvanese , 63 anni, membro del coro parrocchiale 'Armonia 2000' della chiesa 'San Giovanni in Parco', deceduto l'altro ieri mentre cantava in un ristorante salernitano alla festa di una nipote, che festeggiava la promessa di matrimonio.

Lo sfortunato Pinuccio è crollato sul pavimento mentre cantava, probabilmente per un infarto. Pochi minuti prima, aveva anche postato sui social le foto della festa familiare, un momento di grande gioia per lui e i suoi parenti





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