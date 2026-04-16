Pio e Amedeo: Finale di Stanno Tutti Invitati con Ospiti d'Eccezione

Ultima puntata di Stanno Tutti Invitati, il varietà di Canale 5 che celebra i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. Una serata ricca di musica, risate e grandi ospiti come Belen Rodriguez, Lino Banfi e i Pooh.

Torna l'appuntamento imperdibile con Pio e Amedeo per la puntata finale di Stanno Tutti Invitati , in onda questa sera, giovedì 16 aprile, in prima serata su Canale 5 . La serata conclusiva dello show, ideato per celebrare i venticinque anni di carriera del duo comico pugliese, si preannuncia come un vero e proprio trionfo di intrattenimento, con un cast di ospiti d'eccezione pronti a condividere risate e momenti di spettacolo. L'obiettivo è quello di chiudere in bellezza un percorso televisivo che ha saputo conquistare il pubblico con la sua originalità, il suo umorismo dissacrante e quella capacità unica di affrontare temi attuali con leggerezza e ironia.

Il programma di questa sera promette di essere un'immersione completa nel mondo di Pio e Amedeo, ripercorrendo le tappe salienti della loro lunga e fortunata carriera. Dalla televisione, che li ha lanciati e consacrati, al grande schermo, passando per le esperienze teatrali che hanno consolidato la loro presenza scenica, ogni momento sarà un'occasione per rivivere i successi e le sfide che li hanno resi tra i volti più amati e riconoscibili della comicità italiana. Attraverso sketch inediti, monologhi pungenti e momenti di pura improvvisazione, il duo metterà in scena il meglio del loro repertorio, confermando quello stile diretto, irriverente e genuino che li contraddistingue e che ha creato un legame solido con il loro pubblico.

Il parterre di ospiti che animerà questa serata finale è di altissimo profilo e rappresenta un vero e proprio crogiolo di generazioni e discipline. Tra i nomi annunciati spiccano figure del calibro di Sal Da Vinci, la carismatica Belen Rodriguez, il leggendario Lino Banfi, la pungente Selvaggia Lucarelli, il talentuoso Michele Zarrillo, l'apprezzato Francesco Renga e gli intramontabili Pooh. Questo mix eterogeneo di artisti contribuirà a rendere la puntata ancora più vibrante e dinamica, offrendo al pubblico una varietà di performance che spaziano dalla musica dal vivo, ai racconti intimi, fino a momenti di pura commedia e possibili sorprese che animeranno lo studio. Le interazioni spontanee tra gli artisti, gli sketch improvvisati e le situazioni imprevedibili sono infatti un tratto distintivo dello show, che mira a creare un clima di festa e complicità.

Stanno Tutti Invitati si conferma quindi come un grande racconto corale, una celebrazione della carriera di Pio e Amedeo che riesce a fondere intrattenimento puro con un pizzico di nostalgia, unendo il passato al presente e offrendo uno spettacolo capace di coinvolgere un pubblico trasversale, promettendo risate a crepapelle, emozioni musicali e momenti destinati a rimanere impressi nella memoria. Sarà un addio degno di nota per una stagione che ha dimostrato ancora una volta la forza e la freschezza di questo duo inossidabile





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