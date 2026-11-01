Piogge torrenziali Centro-Sud: allerta Protezione Civile per nubifragi

Allerta arancione in Puglia e Basilicata per piogge torrenziali e venti fino a 100 km/h. Calo termico e rischio idrogeologico colpiscono il Sud Italia con instabilità diffusa.

Il Centro-Sud Italia si trova ad affrontare un evento meteorologico particolarmente intenso caratterizzato da piogge torrenziali, temporali violenti e raffiche di vento che possono raggiungere i 100 chilometri orari. Questa situazione di forte instabilità ha preoccupato le autorità competenti, portando la Protezione Civile a emanare allerte di diversa entità per diverse regioni. La prima perturbazione di novembre, alimentata da un'area di bassa pressione in discesa dai Balcani verso il Tirreno, sta causando condizioni critiche soprattutto nelle regioni meridionali e lungo il versante adriatico.

Allerta Arancione Per Puglia E Basilicata

La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Puglia e la Basilicata, le regioni che si trovano al centro delle condizioni più critiche previste per le prossime ore. In Puglia, l'attenzione è rivolta principalmente al rischio di temporali intensi e al dissesto idrogeologico, che potrebbero compromettere la viabilità e la sicurezza pubblica. Nell'arco temporale di riferimento, si prevede un peggioramento generalizzato che coinvolgerà l'intera regione, con particolare attenzione alle aree più esposte.

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Nella vicina Basilicata, l'allerta arancione è stata attivata specificamente per il rischio idrogeologico. Questo tipo di allerta indica che i fenomeni meteo potranno causare danni alle infrastrutture, al territorio e alla sicurezza delle persone se non si adottano i necessari provvedimenti di precauzione. Le autorità locali sono state invitate a monitorare costantemente l'evoluzione della situazione per intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Allerta Gialla E Calo Termico

Oltre alle aree con allerta arancione, sono stati diramati avvisi di colore giallo per Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. Queste allerte segnalano la possibilità di criticità legate a piogge abbondanti, temporali e fenomeni idrogeologici di minore intensità rispetto alle aree centrali dell'emergenza. In alcune zone specifiche della Puglia e della Basilicata sono previste anche allerte gialle per tipologie di rischio particolari, come il vento forte o la grandine.

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A questa situazione meteorologica è accompagnato anche un brusco calo delle temperature, con valori che potranno risultare fino a 3-4 gradi inferiori alle medie del periodo. Questo improvviso cambiamento climatico aggiungerà un ulteriore elemento di disagio alla popolazione, aumentando il rischio di problemi legati al freddo e alla umidità. Il vento, con le sue raffiche potenti, contribuirà a una sensazione di freddo ancora più marcata, rendendo necessarie precauzioni anche per la salute pubblica.

Situazione E Previsioni

La prima perturbazione di novembre rappresenta un segnale importante di come l'autunno stia arrivando con forza nel nostro Paese, portando con sé instabilità e repentini cambi di scenario. Le autorità consigliano alla cittadinanza di seguire con attenzione le comunicazioni delle istituzioni locali e di evitare spostamenti non necessari nelle aree più a rischio. La situazione è in continua evoluzione e i tecnici della Protezione Civile stanno monitorando costantemente l'andamento delle previsioni per aggiornare la popolazione.

È fondamentale ricordare che le allerte meteo sono strumenti di prevenzione e non devono essere sottovalutate. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è essenziale per gestire al meglio eventi meteorologici estremi come quello in corso. La Protezione Civile rimane a disposizione per fornire supporto e informazioni attraverso i canali ufficiali, assicurando che ogni comunità sia pronta a far fronte alle sfide poste da questo fenomeno atmosferico.