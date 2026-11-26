La Corea del Nord sospende temporaneamente la cooperazione militare con la Russia. Tensione su Pyongyang, Kiev e Seul dopo dichiarazioni di Choe Son Hui.

La Corea del Nord ha improvvisamente arrestato le forniture di armi chiave alla Federazione Russa, interrompendo temporaneamente la cooperazione militare tra i due alleati. L'annuncio arriva da Kiev, dove l'agenzia di intelligence militare ucraina ( GUR) ha divulgato informazioni cruciali su una frattura diplomatica inaspettata.

Il punto focale di questa pausa strategica riguarda le consegne di missili balistici KN-23, armi ad alto profilo che Mosca ha utilizzato contro le infrastrutture energetiche ucraine. Questa decisione sottolinea come le tensioni tra i partner possano influenzare direttamente il flusso di materiali bellici sul fronte orientale europeo.

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Motivi diplomatici della sospensione

La pausa nelle forniture è stata annunciata dal ministro degli esteri nordcoreano Choe Son Hui nel mese precedente, come reazione diretta a dichiarazioni rilasciate dal vice ministro degli Esteri russo Andrey Rudenko. Il funzionario di Mosca aveva suggerito che il Cremlino avrebbe facilitato una de-escalation delle tensioni tra Seul e Pyongyang, una posizione che ha irritato severamente il leadership nordcoreana.

Choe ha richiesto esplicitamente che la Russia chiarisse la propria politica ufficiale verso la Corea del Sud prima di procedere con qualsiasi altro accordo militare. Di conseguenza, sono stati sospesi non solo gli invii di proiettili di artiglieria e missili, ma anche i voli militari russi sopra il territorio nordcoreano, segnando una significativa ridotta collaborazione operativa.

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Presenza militare e contesto storico

Nonostante la sospensione delle consegne, la presenza di truppe nordcorene in Russia continua in aree strategiche specifiche. Unità dell'undicesimo Corpo dell'esercito di Pyongyang sono ancora dislocate nella regione russa di Kursk, dove hanno partecipato agli scontri contro le forze ucraine. Inoltre, un'unità combinata di missieri è stata schierata nella regione di Voronezh, utilizzata dal Cremlino per attacchi aereo terrestri contro obiettivi ucraini.

La relazione tra i due Paesi si basa su scambi vitali per l'economia di Pyongyang. Secondo un'analisi di Reuters, la Corea del Nord fornisce armi alla Russia dal 2023 e truppe dal 2024, ricevendo in cambio una rara fonte di valuta forte necessaria per aggirare le pesanti sanzioni internazionali imposte alla nazione asiatica.

Evoluzione degli accordi e future implicazioni

L'intelligence ucraina segnala che Pyongyang sta attualmente bloccando la richiesta russa di espandere la propria presenza militare in Russia da circa 8.500 a 50.000 soldati. Questa decisione indica una volontà di limitare l'impegno diretto nelle operazioni di combattimento, pur mantenendo una presenza tattica consolidata.

Paradossalmente, i contatti diplomatici di alto livello sono proseguiti nelle ultime settimane. Il presidente Vladimir Putin ha ricevuto Jo Yong Won, stretto collaboratore del leader Kim Jong Un, al Cremlino, dove entrambi hanno elogiato la cooperazione bilaterale. Tuttavia, la mancanza di risposte ufficiali dai ministeri della difesa e dalle ambasciate confermano l'incertezza futura di questi accordi.