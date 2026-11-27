L'ex ispettore Pippo Giordano chiarisce la telefonata con Franco Pacetto e difende l'onore di Gianni De Gennaro, ritenendo le accuse di depistaggio responsabili della sua tragica fine.

L'ex ispettore Pippo Giordano, noto collaboratore delle indagini sulle mafie, è finito nelle cronache per una conversazione telefonica emersa nelle carte dell'inchiesta di Caltanissetta. In un'ampia intervista concessa a Open, Giordano ha ricostruito i fatti che coinvolgono l'ex direttore della Direzione Nazionale Antimafia, Gianni De Gennaro, e Franco Pacetto. La telefonata in questione è nata da un saluto inviato tramite l'ex direttore dell'Fbi Louis Freeh, incontrato a Palermo presso il Museo Falcone Borsellino. Pacetto, braccio destro di De Gennaro, espresse il suo malcontento per dover seguire il collaboratore di giustizia Totuccio Contorno per conto dello Squalo, Salvatore Contorno.

La conversazione con Franco Pacetto

Pippo Giordano conferma di conoscere Franco Pacetto dai tempi del suo servizio presso la Dia e di essere rimasto in contatto con lui anche dopo. Nel giorno dei fatti, Giordano chiese a Pacetto di trasmettere i saluti a De Gennaro attraverso Louis Freeh. La conversazione è poi scivolata su Totuccio Contorno, un mafioso con cui Giordano aveva collaborato a partire dal 1982. L'incontro avvenne nella sezione Mobile di Palermo, sotto la guida di Nino Cassarà. Sapendo che Pacetto aveva ancora contatti con il pentito, Giordano gli chiese di fargli giungere i suoi saluti, confermando così un semplice gesto di cortesia tra colleghi.

Also read Gianni De Gennaro: il suicidio, le lettere misteriose e l'hard disk al PM di Caltanissetta

Negazione degli aneddoti su Contorno

Le carte giudiziarie attribuiscono a Giordano due aneddoti specifici riguardanti Totuccio Contorno che l'ex ispettore ha smentito con fermezza. Il primo aneddoto sosteneva che Contorno avesse richiesto una pistola in cambio della testa di Pino Greco, noto come Scarpuzzedda, boss della cosca rivale. Il secondo raccontava del desiderio del pentito di creare scompiglio sotto la casa di Alessandro Pansa, allora alla direzione centrale della polizia criminale. Giordano ha dichiarato che Pacetto gli ricordò queste storie, ma non le raccontò lui. Riguardo alla richiesta della calibro 9 in cambio della testa di Greco, Giordano ricorda che avvenne in via Giafar, dopo un attentato con fucile kalashnikov al quale Contorno era scampato, e che la sua risposta fu di non scherzare.

La gestione umana dei collaboratori di giustizia

Secondo Pippo Giordano, la relazione con i pentiti non si riduce a un mero strumento di indagine. Egli sostiene che i collaboratori non siano limoni da spremere e gettare via, ma persone che si sono affidate allo Stato e meritano rispetto e umanità. Giordano ha dichiarato di aver conosciuto nove pentiti di Cosa Nostra durante la sua carriera, da Tommaso Buscetta a Santino Di Matteo, mantenendo ancora contatti con alcuni di loro. Per quanto riguarda Totuccio Contorno, Giordano precisava che negli anni Ottanta, quando la mafia compiva la mattanza a Palermo, Contorno non era ancora un pentito ufficiale. La sezione di Cassarà lo teneva sotto controllo prima al commissariato di Mondello e poi in un alloggio sicuro sopra la Mobile, dopo una minaccia ricevuta dalla mafia.

Advertisement

Il ruolo di Gianni De Gennaro e le accuse

Pippo Giordano non ha commentato le accuse di depistaggio rivolte a Gianni De Gennaro durante l'indagine sul suo operato. Ha preferito attendere l'esito delle indagini piuttosto che pronunciarsi sulla latitanza di Contorno a Palermo o sul comportamento dell'ex direttore tra la verifica del silenzio del pentito, la distruzione di carte e l'uso di pizzini per eludere le microspie. Giordano ha affermato di non parlare mai di cose che non conosce con certezza, mantenendo un profilo di riservatezza sulle accuse specifiche. Tuttavia, ha espresso un'opinione forte sul legame tra le accuse e la decisione suicida di De Gennaro.

L'impatto delle accuse sull'onore di De Gennaro

Per Pippo Giordano, le accuse di aver agevolato Cosa Nostra e di aver depistato le indagini su via D'Amelio hanno avuto un impatto devastante sull'anima di Gianni De Gennaro. Egli ritiene che queste accuse abbiano ucciso la sua anima prima ancora del gesto tragico. Un ricordo personale illustra il legame tra i protagonisti: la mattina del 17 luglio 1992, a Roma, davanti alla sede della Dia in via Carlo Fea, De Gennaro e Paolo Borsellino passeggiavano sottobraccio. Giordano era presente in quel momento, testimoniando la normalità e la fratellanza che caratterizzavano il gruppo di lavoro antimafia di quegli anni cruciali.