Pirelli: Sinochem Contesta il Golden Power e si Prepara alla Battaglia Legale

La disputa sul controllo di Pirelli si infiamma. Sinochem, azionista di riferimento tramite Marco Polo International Italy, contesta le restrizioni imposte dal governo italiano tramite l'esercizio del Golden Power. In gioco, la protezione degli asset strategici e delle tecnologie critiche, come i sensori Cyber Tyre. La situazione si fa tesa in vista dell'assemblea degli azionisti, con Sinochem che minaccia azioni legali per tutelare i propri interessi. Il governo ribadisce la sua posizione a difesa della sicurezza nazionale e del controllo italiano.

I vertici cinesi di Sinochem , azionista di riferimento di Pirelli , non si arrendono e si preparano a una battaglia legale contro le restrizioni imposte dal governo italiano, in seguito all'applicazione del Golden Power . Al centro della controversia vi è Marco Polo International Italy, la holding che detiene il 34,1% di Pirelli attraverso diverse controllate al 100%, tra cui Sinochem Holding Corp, China National Chemical Corp, China National Tire & Rubber Co, CNRC International Limited e Fourteen Sundew.

L'amministrazione cinese, tramite Marco Polo, ha chiaramente espresso la sua intenzione di opporsi alle limitazioni imposte dall'esecutivo italiano, vedendo in esse un attacco ai propri diritti e interessi come azionista. Le tensioni sono cresciute in vista dell'assemblea degli azionisti del 25 giugno, per la quale le liste dei candidati al consiglio di amministrazione devono essere presentate entro il 31 maggio.

La situazione è particolarmente delicata, considerando la struttura azionaria di Marco Polo, che opera in stretta collaborazione con Camfin, la holding italiana guidata da Marco Tronchetti Provera, detentrice del 26,18% di Pirelli. Tuttavia, è l'influenza di Sinochem a suscitare i timori del governo, focalizzati sulla protezione di asset strategici e tecnologie cruciali, come i sofisticati sensori Cyber Tyre, che rivestono un'importanza fondamentale per la sicurezza nazionale e la conformità alle normative statunitensi. L'applicazione del Golden Power e le relative restrizioni sembrano aver creato un clima di scontro tra le parti interessate.





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