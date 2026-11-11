Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha presentato piani per contrastare gli abusi sessuali nelle forze armate dopo un rapporto che ha evidenziato una diffusione del 40% tra le soldatesse. Le misure puntano a semplificare le segnalazioni e a rinforzare la responsabilità dei comandanti.

Il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha versato la parola a Berlino il 11 novembre 2026 per annunciare una serie di provvedimenti mirati a contrastare gli abusi sessuali nelle forze armate. La discussione è sortasi mediante un rapporto emerso dal Centro di Storia Militare e Scienze Sociali, che ha messo in evidenza una diffusione del 40% tra le soldatesse degli abusi negli ultimi 12 mesi.

Dettagli del rapporto sulle violenze sessuali

Il rapporto, basato su un questionario inviato a 45.000 membri del personale in servizio, ha rilevato che il 40% delle soldatesse ha subito almeno un episodio di comportamento sessuale scorretto. Le condotte variano da molestie verbali e esposizione involontaria a materiale pornografico, fino a contatti fisici indesiderati e, nel 2% dei casi, violenza sessuale. Inoltre, il 19% dei soldati di sesso maschile riportò episodi simili, con i non eterosessuali colpiti in misura sproporzionata. Il rapporto evidenzia che i numeri effettivi delle segnalazioni reali possono essere tre o cinque volte superiori a quelli ufficiali, la maggior parte dei quali coinvolge giovani donne alle giuste di grado. L'analisi indica che molti casi rimangono non denunciati a causa della cultura e della pressione del bistretto.

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Posizioni del governo e delle parti interessate

Boris Pistorius ha dichiarato ai giornalisti che l'attuale aumento dei casi segnalati è inaccettabile e che la guerra contro gli abusi si ha in un momento cruciale, quando le forze armate tedesche puntano a diventare la più forte in Europa. Il governo ha approvato piani per il servizio militare volontario con l'obiettivo di raddoppiare il numero di riservisti addestrati a circa 200.000, oltre a fissare un obiettivo di almeno 260.000 soldati in servizio attivo. Pistorius ha sottolineato che il rapporto è stato il punto di partenza, non la fine, della questione.

I comandanti, secondo Pistorius, avranno una responsabilità più marcata nell'azione correttiva: chi non mette un esempio o non agisce contro la violenza non potrà più ricoprire posizioni di leadership. Le forze di polizia militare e il Dipartimento della Difesa si sono già aperte a collaborare per garantire la compliance alle nuove normative.

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Impatto sul personale e futuri passi

Le nuove misure includono l'introduzione di canali di segnalazione più facili da usare e di supervisione più trasparente sulle azioni intraprese. Inoltre, saranno offerti programmi di counseling e supporto per coloro che denunci combattere l'abuso. Pistorius ha affermato che l'obiettivo è ridurre l'inasprimento culturale e aumentare la fiducia tra le forze, in modo che giovani donne possano sentirsi più sicure di entrare nelle fila della difesa tedesca.

Il ministero ha delineato un calendario di implementazione: entro metà 2027 le misure di segnalazione dovranno essere operative, con un audit interno previsto per il fine anno. La procedura sarà alimentata da un nuovo comitato di monitoraggio, composto da rappresentanti delle forze, delle organizzazioni di difesa dei diritti e di esperti indipendenti. La speranza è di ridurre significativamente il numero di casi di abuso e di favorire un clima più inclusivo e sicuro all'interno delle armate tedesche.