Il ministro tedesco Boris Pistorius si è scusato con l'omologo americano Elbridge Colby per le definizioni usate, confermando però il disaccordo strategico sugli attacchi ucraini.

Il Ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius, ha ufficialmente rilasciato una scusa per le parole utilizzate nei confronti del Sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti per le politiche, Elbridge Colby. Questa dichiarazione è avvenuta venerdì 20 novembre a Berlino, dopo un intenso scambio verbale verificatosi martedì 17 novembre presso la sede della NATO a Bruxelles, in Belgio.

Definizioni inappropriate e dissenso strategico

Pistorius ha ammissito di aver usato un'espressione infelice durante la conferenza stampa, definendo "stupida" l'opinione di Colby riguardo agli attacchi profondi dell'Ucraina sul territorio russo. L'ambasciatore ha specificato di aver chiamato il suo omologo americano mercoledì 18 novembre per discutere dell'incidente e chiarire i malintesi.

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Tuttavia, il capo della difesa tedesca ha ribadito con fermezza che non ritirerà la sua critica principale alla posizione americana. Ha dichiarato di condividere con Colby l'idea che esista un divario sostanziale nelle visioni strategiche sul modo migliore per condurre il conflitto in corso.

Analisi militare e obiettivi bellici

Il contesto di queste tensioni risiede nella riunione del Gruppo di Ramstein, l'alleanza di sostenitori militari dell'Ucraina, tenutasi a Bruxelles il 17 novembre 2026. Durante l'incontro si è discusso di come fornire ulteriori armi in vista dell'arrivo dell'inverno, periodo critico durante il quale la Russia intensifica gli attacchi alle infrastrutture civili ucraine.

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Elbridge Colby ha espresso la valutazione americana secondo cui gli attacchi a lungo raggio non sono efficaci nel porre fine alla guerra. Ha sostenuto che tali operazioni non contribuiscono a frenare l'avanzata russa sulla linea del fronte militare, ma servono principalmente a infliggere dolore alla popolazione civile russa.

Impatto sul fronte e sulla popolazione

Colby ha aggiunto che questi attacchi, specialmente quando colpiscono infrastrutture commerciali come i magazzini di Wildberries, rischiano di indurire la resistenza della popolazione russa anziché indebolirla. La posizione statunitense suggerisce quindi che questa strategia non porta vantaggi militari concreti nel bloccare le truppe moscovite.

Dal canto suo, Boris Pistorius ha criticato fortemente questa prospettiva, definendo inaccettabile criticare la distruzione di obiettivi strategici militari ucraini. Il ministro tedesco ha chiesto invece di concentrare le accuse sui ripetuti attacchi terroristici russi contro le infrastrutture energetiche, idriche e di riscaldamento dell'Ucraina.

Conseguenze per la strategia NATO

Questo scontro diplomatico evidenzia una frattura significativa tra Washington e l'Europa sulle direttive da impartire a Kiev. Mentre gli Stati Uniti privilegiano una strategia di contenimento e stabilità, la Germania e altri partner europei mostrano maggiore sostegno all'uso di armi a lungo raggio.

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La situazione rimane tesa mentre il conflitto, iniziato con l'invasione di Mosca quasi cinque anni fa, continua a evolversi con nuove modalità operative. I leader occidentali devono ora trovare un equilibrio tra il supporto militare all'Ucraina e la gestione dei rapporti bilaterali all'interno dell'Alleanza Atlantica.

La vicenda sottolinea anche le difficoltà comunicative nel multilinguismo della NATO, dove un uso improprio della lingua può avere ripercussioni diplomatiche. Pistorius ha ammesso che la sua scelta linguistica non era appropriata, anche se motivata dalla non padronanza nativa dell'inglese in un contesto formale.

Di seguito, la cronologia degli eventi chiave: martedì 17 novembre 2026 si tenne il incontro a Bruxelles; mercoledì 18 novembre Pistorius contattò Colby per le scuse; venerdì 20 novembre fu resa pubblica la dichiarazione ufficiale dal governo tedesco. La questione rimane aperta e monitorata dagli analisti geopolitici internazionali.