Pitone reale nel bagno di un appartamento a Castelfidardo: il caso di via Turati

Un pitone reale è stato avvistato nel bagno di una palazzina di via Turati a Castelfidardo, grazie alla foto di un bambino di 9 anni. Indagano i carabinieri forestali.

Un pitone reale è stato trovato nel bagno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Turati, nella periferia di Castelfidardo, in un condominio marchigiano. A individuare il rettile è stato un bambino di 9 anni, che lo ha fotografato giovedì 12 novembre, poco prima delle 19. Il caso è seguito dai carabinieri forestali, che stanno cercando di chiarire da dove provenga l'animale.

La vicenda è stata raccontata da Betty, nonna di 71 anni e volto noto in città, che in quel momento si trovava a casa della figlia insieme alla nipote e a un amichetto della bambina. Il pitone reale, rettile originario dell'Africa subsahariana, è comparso in un'abitazione dove nessuno se lo aspettava.

Also read «C'è un pitone reale nel water», bambino di 9 anni se ne accorge e lo fotografa. «Ora non si sa dov’è»

Come il bambino ha scoperto il pitone nel bagno

Il pitone è stato scoperto dal bambino di 9 anni durante un pomeriggio di gioco in casa. I bambini si erano truccati e mascherati e si divertivano a scattarsi fotografie. Una delle immagini non era venuta bene, così il piccolo è andato in bagno per farne una migliore davanti allo specchio.

Mentre era in bagno, il bambino ha sentito un rumore strano alle sue spalle. Voltandosi, si è trovato davanti il serpente. Nonostante lo spavento, ha avuto la prontezza di scattare una fotografia, nella quale compare anche la sua mano. Poi ha chiuso la porta e ha corso ad avvertire Betty.

Advertisement

Betty ha inizialmente pensato a uno scherzo del bambino, che secondo il suo racconto è un simpatico burlone. Il cane di casa, però, aveva fiutato qualcosa e cercava di entrare nel bagno. Betty ha sistemato degli stracci sul pavimento davanti alla porta e ha chiamato subito il padre del bambino e i vigili del fuoco.

Ricerche nel condominio e ipotesi sulla fuga

Quando Betty è tornata in bagno, del pitone reale non c'era più traccia. La donna ha raccontato di averlo cercato ovunque, senza successo. Secondo quanto le hanno riferito i vigili del fuoco, il rettile potrebbe essere risalito attraverso un'apertura nella rete fognaria, tornando nel punto da cui era arrivato.

Dopo il sopralluogo, Betty ha avvisato tutti i condomini della palazzina di via Turati. Il pitone reale non è una specie autoctona, quindi la sua presenza in un appartamento marchigiano lascia ipotizzare un esemplare fuggito dalla cattività oppure abbandonato da un proprietario. Restano senza risposta due domande: come il serpente sia arrivato fino al terzo piano e dove si trovi adesso.

Il pitone reale: habitat, dimensioni e diffusione domestica

Il pitone reale è il più piccolo pitone dell'Africa, con una lunghezza da adulto compresa tra un metro e un metro e mezzo. È una delle specie esotiche più diffuse nei terrari domestici e, secondo le informazioni raccolte, è anche il serpente da compagnia più diffuso al mondo.

Advertisement

In natura il pitone reale vive nelle savane, nei boschi aperti e nei campi coltivati dell'Africa Occidentale e centrale, in Paesi come il Senegal e l'Uganda. È un animale prevalentemente crepuscolare: di giorno si nasconde nelle tane dei roditori e al tramonto esce a caccia dei piccoli animali di cui si nutre.