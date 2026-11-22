Pietro Pittalis difende il centrodestra in Commissione Antimafia, negando mancati garantismi. Il deputato Forza Italia ricorda il ruolo di De Gennaro contro la mafia.

Pietro Pittalis, deputato e capogruppo di Forza Italia nella Commissione Antimafia, ha respinto le accuse di mancato garantismo mosse al centrodestra. L'avvocato azzurro ha chiarito la posizione del suo gruppo durante le audizioni che hanno portato alla iscrizione nel registro degli indagati dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.

La dichiarazione avviene a seguito della morte per suicidio dell'ex dirigente di polizia, avvenuto dopo che la Procura di Caltanissetta aveva contestato a De Gennaro presunti atti depistenti nell'indagine sulla strage di via D'Amelio. Pittalis ha espresso cordoglio, sottolineando che l'epilogo tragico era imprevedibile e lamentando l'assenza di segnali di allarme preventivi.

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Difesa Del Garantismo Parlamentare

Il deputato di Forza Italia ha affermato che il suo schieramento politico ha sostenuto le tesi della Procura di Caltanissetta fin dall'inizio, indipendentemente dall'emergere del nome di De Gennaro. Ha ribadito che l'atteggiamento del centrodestra si è sempre fondato sul principio costituzionale per cui nessuno è considerato colpevole fino a una sentenza definitiva.

Secondo Pittalis, questo principio di garanzia si applica a tutti i cittadini, inclusi gli avversari politici. Ha insistito sul fatto che la Commissione ha operato seguendo canoni rigorosi, evitando processi mediatici e rispettando le procedure legali in corso. La difesa del garantismo è stata presentata come un pilastro irrinunciabile del lavoro istituzionale.

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Verità Storica E Ruolo Di De Gennaro

La Commissione Bicamerale ha avuto come obiettivo principale fare pulizia dalle menzogne e dai falsi storici accumulati in decenni di attività. Pittalis ha spiegato che le inchieste hanno rivelato interferenze che tendevano a coinvolgere ingiustamente persone non legate ai fatti di Capaci. La magistratura di Caltanissetta e il Giudice per le Indagini Preliminari hanno confermato queste gravissime criticità.

De Gennaro è stato ricordato da Pittalis come un servitore dello Stato specchiato, noto per il suo stretto rapporto con Giovanni Falcone. Il deputato ha sottolineato come la figura di De Gennaro abbia consentito un salto di qualità nel contrasto alla mafia, svelando vicende fondamentali per la storia repubblicana italiana. Il suo contributo è stato descritto come essenziale per la verità giudiziaria e storica.

Contro Le Accuse Del Partito Democratico

Di fronte alle critiche del senatore Walter Verini del Partito Democratico, che ha parlato di un clima tossico e di un uso strumentale delle indagini, Pittalis ha mantenuto una linea di rispetto istituzionale. Il capogruppo ha confermato che la Commissione si occupa della questione della stagione delle stragi fin dall'inizio della legislatura. Ha definito disvelata una realtà che fino ad allora non era conosciuta nel dettaglio.

Verini aveva denunciato un clima tossico in seno alla commissione, accusando il centrodestra di strumentalizzare le inchieste giudiziarie a fini politici. Pittalis ha risposto concentrandosi sui fatti accertati, senza entrare nel merito delle intenzioni degli avversari politici. Ha ribadito che l'attenzione verso il lavoro della Procura è massima, ma non deve trasformarsi in una valutazione anticipata sui responsabili.

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Prossimi Passi E Esame Del Caso

La prossima seduta della Bicamerale è fissata per martedì prossimo, momento in cui la presidente Colosimo sottoporrà alla Commissione la necessità di aprire un focus specifico. L'obiettivo sarà approfondire le circostanze nuove emerse, senza esprimere alcun tipo di valutazione pregiudiziale sulle persone coinvolte. Il dibattito si concentrerà sull'accertamento dei fatti dal punto di vista della verità storica.

Pittalis ha ribadito che l'aspetto storico è prioritario per la Commissione, lasciando alla magistratura il compito di stabilire le responsabilità giudiziarie. Ha espresso profondo rispetto per la magistratura requirente e giudicante, riconoscendo il loro ruolo fondamentale. La posizione del deputato resta ferma sul rispetto delle autorità giudiziarie e sulla tutela della memoria delle vittime della mafia.