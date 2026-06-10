Più di 1.300 migranti morti nel tentativo di raggiungere le coste spagnole nei primi cinque mesi del 2026

Il gruppo di difesa Caminando Fronteras ha pubblicato un rapporto che evidenzia la situazione critica delle traversate dei migranti dall'Africa verso le coste spagnole. Il Papa ha visitato le Isole Canarie questa settimana e si è concentrato sul trattamento dei migranti, descrivendo la loro condizione come un problema che sfida il fondamento etico dell'ordine internazionale.

Più di 1.300 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere le coste spagnole nei primi cinque mesi del 2026, secondo un gruppo di difesa che segue le traversate dall'Africa lungo le pericolose rotte attraverso l' Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo occidentale.

Il rapporto pubblicato dal gruppo Caminando Fronteras, o Walking Borders, ha evidenziato che 1.317 persone sono morte nel tentativo di raggiungere le coste spagnole, tra cui 142 donne e 129 bambini. La situazione è diventata ancora più critica con l'aumento del numero di migranti che cercano di raggiungere le Isole Canarie, un arcipelago spagnolo che ha visto un'impennata della migrazione irregolare negli ultimi dieci anni.

Il Papa ha visitato le Isole Canarie questa settimana e si è concentrato sul trattamento dei migranti, descrivendo la loro condizione come un problema che sfida il fondamento etico dell'ordine internazionale. I gruppi per i diritti dicono che i migranti stanno intraprendendo rotte più lunghe e rischiose attraverso l'Oceano Atlantico per evitare di essere scoperti, mentre si sono intensificati gli sforzi per fermare le traversate in luoghi come la Mauritania, che è vicina all'Europa.

Nel 2025, 3.090 persone hanno perso la vita o sono scomparse nel tentativo di raggiungere le coste spagnole. La distanza più breve tra le Isole Canarie e la costa dell'Africa occidentale è di circa 100 km (62 miglia), ma i migranti tentano spesso di nuotare anche lungo un'altra rotta dal Marocco alla Spagna, larga circa 20 km





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