Più di un terzo dei legislatori laburisti chiede di porre fine al commercio con gli insediamenti israeliani

La Gran Bretagna è divisa sulla questione degli insediamenti israeliani, ma i legislatori laburisti sono determinati a prendere misure per fermare la violenza e la discriminazione contro i palestinesi.

Più di un terzo dei legislatori del partito laburista britannico al governo ha firmato una lettera in cui si chiede al governo britannico di porre fine al commercio con gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata.

Il primo ministro Keir Starmer ha dovuto bilanciare la posizione storica della Gran Bretagna come stretto alleato di Israele e degli Stati Uniti con le pressioni esercitate all'interno del suo partito di centro-sinistra per adottare una linea più ferma sulle azioni israeliane nei confronti dei palestinesi. La lettera è stata firmata da 137 legislatori laburisti, più di un terzo dei 402 membri del partito che siedono alla Camera dei Comuni con 650 posti a sedere.

La coalizione di governo israeliana ha permesso una rapida espansione degli insediamenti, con alcuni ministri che hanno apertamente chiesto l'annessione della Cisgiordania, terra che Israele ha conquistato in una guerra del 1967, dove i palestinesi sperano di avere uno Stato. La maggior parte dei Paesi considera gli insediamenti una violazione del diritto internazionale. La violenza degli insediamenti contro i palestinesi in Cisgiordania è aumentata anche dall'inizio della guerra di Gaza, nell'ottobre del 2023.

La Gran Bretagna ha già preso alcune misure per limitare la cooperazione con gli insediamenti, come la sospensione dei negoziati commerciali e la cancellazione di alcune licenze per l'esportazione di armi. La lettera chiede che il governo britannico si unisca a altri Paesi europei che hanno già preso misure simili, come la Spagna che ha annunciato un divieto di importazione di beni dagli insediamenti israeliani.

Il governo britannico ha risposto che continua a condannare la violenza degli insediamenti e a chiedere alle autorità israeliane di prendere misure per fermare le violazioni dei diritti umani. La questione degli insediamenti israeliani è un tema molto sensibile e il governo britannico ha dovuto bilanciare le pressioni interne con la sua posizione storica come alleato di Israele e degli Stati Uniti.

La lettera firmata dai legislatori laburisti è un segno della crescente consapevolezza della questione e della necessità di prendere misure per fermare la violenza e la discriminazione contro i palestinesi





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