Pixie cut alla garçonne per l'attrice romana 47enne in vista del film di Alessandro Genovesi, nelle sale dal 26 novembre. Look minimalista e grintoso.

L'attrice romana di 47 anni sceglie un pixie cut alla garçonne per un hair look unisex dal carattere deciso, abbandonando il caschetto corto che portava in precedenza. La scelta accompagna l'uscita del film diretto da Alessandro Genovesi, che arriverà nelle sale cinematografiche dal 26 novembre.

Il nuovo look punta tutto sul contrasto tra disciplina e movimento. Il taglio nasce da una struttura ordinata, ma il ciuffo rompe la linearità e restituisce una nota dinamica all'intero volto, rendendo il risultato immediato e riconoscibile.

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Il taglio pixie cut alla garçonne nel dettaglio

Il pixie cut alla garçonne è definito innanzitutto dalle tempie, dove i capelli vengono schiacciati e pettinati all'indietro. Questo passaggio crea un effetto sleek che lascia tutta la scena al ciuffo, che resta il vero protagonista dell'acconciatura.

Il ciuffo è modellato con una piega all'onda anticonvenzionale. Alcune ciocche scendono sulla fronte e sfiorano gli occhi, mentre le punte che spuntano dietro la nuca completano la silhouette. Il risultato esalta le curve del capo e genera giochi di luce che rendono il taglio più vivo.

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Tailleur grigio e make-up essenziale per il look

L'hair look trova il suo equilibrio nell'abbinamento con un tailleur pantalone grigio dalla raffinatezza essenziale. Il tessuto fluido del completo dialoga con la sartorialità maschile del taglio, senza appesantire la figura.

Il trucco segue la stessa direzione minimalista. L'incarnato resta fresco e naturale, lo sguardo è lasciato quasi nudo e sulle labbra basta una passata di colore leggera per completare il viso. Il make-up quasi impercettibile sostiene la linea del look senza sovrastarla.

Uscita del film di Alessandro Genovesi dal 26 novembre

Il film diretto da Alessandro Genovesi arriverà nelle sale cinematografiche dal 26 novembre. Il look scelto dall'attrice romana 47enne anticipa così il tono del progetto, costruito su un'immagine che unisce rigore maschile e sensualità disinvolta.

L'insieme di pixie cut, tailleur grigio e trucco essenziale si colloca lontano dagli stereotipi della femminilità tradizionale. Il risultato è un'attitudine rock-chic, sostenuta da un trucco acqua e sapone, luminoso e discreto, che accompagna il taglio senza distogliere l'attenzione dal carattere dell'acconciatura.