Pizza Sgrulatina: la sconfitta di Aryna Sabalenka e la necessità di autoanalisi

Una grande appassionata di Tennis, che scrive con la T maiuscola, ha assistito alla sconfitta di Aryna Sabalenka e riflettuto sulla necessità di autoanalisi per superare i momenti difficili. La mente, si sa, non è altro rispetto al corpo, anzi quasi sempre, e fortunatamente, ne è la guida. È opportuno misurarsi con sé stessi anche sul lettino e non solo in campo, dove, per inciso, si ripropongono diverse situazioni che siamo portati ad affrontare nella pratica quotidiana.

PIZZA SURGELATA. Ieri Pizza surgelata non è andata in onda perché abbiamo commesso tutti gli errori che non si devono commettere. Una grande appassionata di Tennis , che scrivo con la T maiuscola, ho assistito alla rovinosa sconfitta della campionessa, nonché numero 1, Aryna Sabalenka addirittura nei quarti di finale del Roland Garros e seguito con molta attenzione la sua disperazione, la reazione a caldo, la voglia di buttare tutto all’aria.

Adesso leggo le sue dichiarazioni: ‘Dopo il Roland Garros, sono andata da uno psicologo. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per riprendermi, ho pensato molto a quella partita. È stata una sconfitta molto dura da metabolizzare perché sentivo di aver perso una grossa opportunità. Sono andata da uno psicologo perché avevo bisogno di aiuto per non restare intrappolata in quella sconfitta.

Stavo cercando un modo per lasciarmi alle spalle ciò che era successo. Mi ha aiutato molto, a volte hai bisogno di parlare con qualcuno’. Queste parole mi hanno fatto riflettere sul limite, talvolta invalicabile, anche da chi appare invincibile. Mi chiedo se possano bastare alcune sedute o se non sia necessario un percorso per approfondire meglio cosa accade dentro di noi, di tutti noi, Aryna, Maria, Vincenzina o Carmela comprese?

Cara Vincenzina, a oggi, a meno di stratosferiche novità, di invincibile c’è soltanto la morte. I grandi campioni sono tali non tanto nelle vittorie, ma nel modo in cui sanno rialzarsi dopo una bruciante sconfitta. Anch’io ho visto spesso gli incontri di Sabalenka e mi sembra che l’aspetto nervoso, di tenuta mentale nei momenti più avversi, sia il suo principale lato debole.

Sono tantissimi gli sportivi, calciatori su tutti, che si rivolgono a noi vuoi per superare blocchi emotivi, vuoi per momenti di ansia in particolari circostanze di forte pressione psicologica. La mente, si sa, non è altro rispetto al corpo, anzi quasi sempre, e fortunatamente, ne è la guida. È opportuno misurarsi con sé stessi anche sul lettino e non solo in campo, dove, per inciso, si ripropongono diverse situazioni che siamo portati ad affrontare nella pratica quotidiana.

La mia speranza è che Aryna, come le altre donne da lei citate, presi magari tra noi comuni mortali (ma anche Aryna lo è), possano dedicare un bel po’ del loro tempo a guardarsi dentro. Aiuta nello sport e, ciò che è più importante, nella vita. Con pochi incontri si può tentare di sciogliere qualche nodo, ma quei nodi di solito sono stati costruiti in tanti anni di scelte inconsapevoli.

Come possiamo pretendere in pochi incontri di fare chiarezza e ritrovare la luce? Ci vogliono tempo, pazienza e tanta determinazione. La stessa che si mette nello sport, quando si vuole vincere o rivincere. La missione annullata a Miami è l’ennesimo schiaffone.

Il presidente di Confindustira a La Stampa esprime tutto il suo rammarico per lo stop alla missione del ministro degli Esteri in Florida con molte imprese a seguito dello scontro Meloni-Trump. Poi lancia l’allarme: ‘Agire ora su energia, difesa e capitali o la Cina rischia di affossarci





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