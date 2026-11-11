Pizzaiolo cade otto metri in garage di Aviano, rimane vivo dopo trauma cranico

Un pizzaiolo di Aviano è precipito otto metri durante la pulizia di un lucernario. L'intervento rapido dello staff sanitario ha salvato la vita, sebbene il male riporti un trauma cranico

Un pizzaiolo di Aviano è caduto otto metri lungo un vialetto di accesso e si è schiantato nel garage condominiale sottostante. L'incidente, avvenuto durante una pulizia di un lucernario, è stato immediatamente segnalato al personale sanitario di Sores Fvg, che è intervenuto con un'ambulanza, un'squadra d'automedica e un elicottero di soccorso. Nonostante il trauma cranico commotivo, l'uomo è vivo e non è in pericolo di vita.

Causative del crollo della copertura

Secondo una prima ricostruzione, le lastre che formano la copertura della zona di proprietà dove il pizzaiolo si trovava sembravano aver ceduto improvvisamente sotto i suoi piedi. Il intervento tecnico non è stato ancora conclusivo, ma la perdita di integrità strutturale ha determinato la caduta. I vigili del fuoco, la polizia locale e gli ispettori dell'Azienda sanitaria hanno iniziato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio.

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Intervento di pronto soccorso al punto di un'azione rapida

Dalla centrale operativa Sores Fvg ha azionato un comando di emergenza, inviando una squadra che comprende un'automedica, un'autobamba e un elicottero. Al24 traffico l'ambulanza ha trasportato il pizzaiolo al pronto soccorso, dove è avvenuta la stabilizzazione. La condizione attuale è stabile, ma il trauma cranico richiederà un periodi di monitoraggio.

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Implicazioni per la sicurezza sul lavoro

L'incidente solleva interrogativi sui protocolli di sicurezza nelle aree di lavoro, soprattutto quando si opera in spazi stretti come i lucernari. L'ente di sicurezza locale sta esaminando le norme vigenti in materia e avrà diritto a un rapporto dettagliato entro le prossime settimane. I dipendenti dell'area condominiale potrebbero essere chiamati a partecipare a sessioni informative sulle pratiche di sicurezza.