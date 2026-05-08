Pizzeria di Torre a Mare addebita un euro per basilico sulla Margherita: caso sui social

Un cliente di una pizzeria di Torre a Mare, nel Barese, ha trovato un sovrapprezzo non eccessivo, ma decisamente inaspettato: un euro per l'aggiunta di basilico sulla propria pizza Margherita. La foto del conto, condivisa online e ripresa da La Gazzetta del Mezzogiorno, ha rapidamente attirato decine di commenti indignati e sarcastici.

Tornano il sole, il caldo, e con loro la voglia di svago, di lasciare finalmente la propria casa per godere del bel tempo. Magari andando a mangiare fuori.

A volte, tuttavia, il pasto può concludersi con un'amara sorpresa stampata sullo scontrino. Come è successo a un cliente di una pizzeria di Torre a Mare, nel Barese, che ha trovato un sovrapprezzo non eccessivo, ma decisamente inaspettato. Nel dettaglio, il cliente si sarebbe visto addebitare un supplemento da un euro per l'aggiunta di basilico sulla propria pizza Margherita. Una cifra minima, certo, ma sufficiente a trasformare uno scontrino in un piccolo caso sui social.

La foto del conto, condivisa online e ripresa da La Gazzetta del Mezzogiorno, ha rapidamente attirato decine di commenti indignati e sarcastici. Le reazioni Molti utenti hanno sottolineato come il basilico venga già di norma messo sulla Margherita, trovando quindi assurdo pagarlo come extra. Tra ironie e critiche, qualcuno ha scherzato sull'idea di 'portarselo da casa', mentre altri hanno raccontato episodi simili avvenuti nello stesso locale con supplementi considerati eccessivi per ingredienti semplici.

A far discutere è stato anche il prezzo finale: se la pizza costa già 7 euro da menu, osservano diversi utenti, tanto varrebbe indicarne direttamente 8 evitando sorprese al momento del conto





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