Plumage Party del Grande Fratello Vip: la reunion con quasi tutti i concorrenti e le assenze di Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli

Un recap dell'evento organizzato da Alessandra Mussolini per celebrare il Grande Fratello Vip, tra dichiarazioni dei protagonisti, look discussi e i retroscena dell'esperienza nella Casa.

Il Grande Fratello Vip ha celebrato la sua edizione con un Plumage Party organizzato da Alessandra Mussolini , dove si sono ritrovati la maggior parte dei concorrenti.

L'evento è stato caratterizzato da un'atmosfera di festa e almeno due grandi assenti: Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Antonella Elia ha sottolineato di essere presente solo per gli amici, ribadendo che non si trattava della festa di una singola vittoria, ma di un successo collettivo. Durante la serata, Valeria Marini ha fatto un'apparizione a sorpresa, cantando e ballando il suo ultimo singolo "Divina" con un abito trasparente ricoperto di brillantini.

Alessandra Mussolini, intervistata, ha raccontato la sua esperienza nel reality come un percorso estremo che l'ha vista entrare e uscire in uno stato di esaurimento, ma luminosa e forte. Ha imparato a rimanere ferma di fronte al giudizio altrui, e il momento più difficile è stato quando è stata definita una persona pericolosa. Ha elogiato la relazione con Alessandra Mussolini, che l'ha spronata e le ha insegnato lo spirito di reazione. Ha anche ironizzato sul termine "tecnicismo" diventato tormentone.

Il rapporto con Raimondo Todaro è rimasto solido, definendolo un amico con cui si videochiama spesso. Ha definito l'esperienza nel reality "pazzesca, unica e super divertente", ringraziando il pubblico. I rapporti con gli altri ex concorrenti sono rimasti ottimi, e la serata è stata all'insegna del divertimento.

Antonella Elia ha ribadito di essere lì per gli amici, non per festeggiare Mussolini, e ha ricordato il Grande Fratello Vip come un'esperienza meravigliosa in cui si è sentita vista per quella che è. Ha parlato anche del suo ex compagno Pietro Dalle Piane, ora considerato un amico dopo la sua entrata in Casa per una riappacificazione.

La serata ha visto anche la presenza di Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Giovanni Conte e altri, con un dress code a tema piume che ha ricevuto diverse valutazioni stilistiche





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