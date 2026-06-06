Plumage Party di Alessandra: look, assenti e frecciatine al centro del gossip

Il Plumage Party di Alessandra ha celebrato il Grande Fratello Vip con una serata di paillettes e piume a Palazzo Brancaccio. Tra assenti eccellenti e look mozzafiato, la festa ha regalato momenti di gossip e glamour.

Il Plumage Party di Alessandra ha acceso i riflettori su una serata all'insegna del glamour e del gossip. L'evento, tenutosi a Palazzo Brancaccio, ha celebrato il successo dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip , riunendo volti noti dello spettacolo italiano.

Il dress code era chiaro: piume e paillettes, un invito a osare con stile. Tra gli assenti più rumorosi, spiccavano Ilary Blasi, già in vacanza in Grecia, Selvaggia Lucarelli, confermata alla conduzione dell'Isola dei Famosi, e Paola Caruso, anche lei in vacanza. Nonostante le defezioni, l'atmosfera era carica di aspettative e il pink carpet ha visto sfilare una serie di look mozzafiato.

L'arrivo di Alessandra è stato trionfale: un abito di paillettes gialle e piume che ha catturato l'attenzione di tutti, mentre gli invitati si sono sbizzarriti tra colori accesi e dettagli scintillanti. La serata è stata anche un'occasione per lanciare frecciatine e scambi di battute, con alcuni protagonisti del GF Vip che non hanno perso l'opportunità di attirare l'attenzione. La festa ha preso il via con un brindisi e la musica ha accompagnato gli ospiti fino a tarda notte.

Tra i momenti più chiacchierati, la scelta di Dua Lipa di seguire il dress code anche durante i festeggiamenti del suo matrimonio a Palermo, un dettaglio che ha fatto il giro dei social. Nel corso della serata, non sono mancati i riferimenti ad altri eventi mondani, come la comunione della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha tenuto banco tra gli invitati.

Totti era presente con Noemi Bocchi, ma non alla festa con Ilary, un segno che le distanze tra i due restano evidenti. La situazione ha scatenato commenti e pettegolezzi, aggiungendo un tocco di drama alla già vivace atmosfera. Il Plumage Party si è rivelato un successo, con una location da sogno e una lista di invitati di alto profilo.

I look sono stati il vero protagonista della serata: abiti lunghi, completi gioiello e accessori eccentrici hanno reso il pink carpet una passerella di stile. Tra gli ospiti, molti ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno approfittato dell'occasione per rimettersi in gioco, condividendo selfie e storie sui social. La festa ha confermato il potere del reality di catalizzare l'attenzione del pubblico, anche a distanza di mesi dalla fine dell'edizione.

Con l'estate alle porte, eventi come questo segnano l'inizio della stagione dei party esclusivi, tra gossip e moda





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