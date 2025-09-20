PMA per tutte: Appelli al Parlamento per riformare la legge 40. Fitch promuove l'Italia, DBRS declassa la Francia, tensioni nel PD

La campagna “PMA per tutte” chiede modifiche alla legge 40/2004 per garantire l'accesso alla PMA a donne single e coppie dello stesso sesso. Fitch promuove l'Italia, mentre DBRS declassa la Francia. Nel frattempo, si registrano tensioni all'interno del Partito Democratico.

Raccolte a sostegno della campagna “ PMA per tutte”. Cittadine e cittadini chiedono al Parlamento di modificare la legge 40 /2004, considerata ancora responsabile di gravi discriminazioni nell’accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita ( PMA ) nei confronti di donne single e coppie dello stesso sesso.

La normativa italiana, infatti, vieta la PMA a queste categorie, obbligando molte persone a recarsi all’estero, con conseguenti costi elevati e disuguaglianze legate alle differenti possibilità economiche. Francesca Re, Segretaria nazionale e Coordinatrice della campagna PMA per tutte dell’Associazione Luca Coscioni, sottolinea l'importanza di modificare l'articolo 5 della legge 40, eliminando una discriminazione che priva migliaia di persone di diritti fondamentali. La palla passa ora al Parlamento, ma l'associazione promette battaglia anche nelle aule giudiziarie, come nel caso di Evita, arrivato in Corte Costituzionale, che ha rilevato l'assenza di ostacoli costituzionali alla cancellazione del divieto.\La questione della PMA per tutte riguarda i diritti riproduttivi, l'uguaglianza e l'accesso alle cure mediche. La campagna sottolinea come la legge attuale crei una profonda discriminazione, costringendo molte donne, anche single, a cercare soluzioni all'estero. Questo comporta costi elevati, difficoltà logistiche e, in molti casi, un senso di esclusione e colpa percepiti al rientro in Italia. La testimonianza di chi ha beneficiato della PMA, come nel caso di Evita, evidenzia l'importanza di questa opportunità per costruire una famiglia, superando ogni forma di giudizio sociale. La battaglia si concentra, quindi, sulla necessità di una riforma legislativa che garantisca a tutti, senza distinzione di orientamento sessuale o stato civile, il diritto di accedere alle tecniche di PMA. La campagna mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a spingere il Parlamento ad agire per superare questa ingiustizia.\Inoltre, il testo include aggiornamenti economici. L'agenzia Fitch ha migliorato il rating dell'Italia, portandolo a BBB+. Questo aumento del rating è stato preceduto da un outlook positivo sul debito sovrano italiano nel 2024, indicando la fiducia nella stabilità economica del paese. In contrapposizione, l'agenzia DBRS ha declassato il rating della Francia da AA ad AA-, modificando le prospettive da Negative a Stabili. Questa decisione è motivata dalla preoccupazione per il consolidamento dei conti pubblici francesi, ritenuto più graduale del previsto a causa della frammentazione politica interna. DBRS teme che questo contesto politico limiti l'efficacia delle politiche fiscali e metta a rischio il raggiungimento degli obiettivi di bilancio della Francia nei prossimi anni. Infine, all'interno del Partito Democratico, si registra un dibattito interno, con critiche alla leadership di Elly Schlein. Un dirigente di Energia Popolare commenta la convocazione della Direzione del partito, evidenziando divisioni interne e criticità nella gestione politica





