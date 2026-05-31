Pnrr e digitalizzazione della PA: progressi e sfide secondo la Banca d'Italia

La relazione annuale di Banca d'Italia evidenzia i progressi nella digitalizzazione dei servizi pubblici comunali, trainati dal Pnrr, ma sottolinea l'ancora limitato utilizzo da parte dei cittadini. Crescono le transazioni su pagoPA e l'adozione di tecnologie avanzate.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr ) rappresenta un'opportunità cruciale per la modernizzazione della pubblica amministrazione italiana. Secondo la recente relazione annuale della Banca d'Italia, la quota di Comuni che offrono online tutte le fasi di almeno un servizio pubblico è aumentata significativamente, raggiungendo il 74% nel 2024.

Tuttavia, l'utilizzo di tali servizi da parte dei cittadini resta ancora contenuto. Questo fenomeno è attribuibile a diversi fattori, tra cui la persistenza del digital divide e la necessità di una maggiore alfabetizzazione digitale. La relazione sottolinea che, nonostante i progressi infrastrutturali, la domanda di servizi digitali non ha ancora raggiunto i livelli auspicati, indicando la necessità di politiche più mirate per stimolare l'adozione da parte degli utenti. L'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni è un pilastro fondamentale del Pnrr.

La digitalizzazione della PA è una delle tre componenti della Missione 1, denominata 'Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura'. L'obiettivo generale è catalizzare l'innovazione del Paese in chiave digitale, innescando un circolo virtuoso che porti a una maggiore chiarezza normativa, alla riduzione degli oneri per cittadini e imprese, alla celerità dei procedimenti amministrativi e a una ridefinizione dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

In questo contesto, la percentuale di Comuni che hanno adottato almeno una tecnologia avanzata - come intelligenza artificiale, internet delle cose, big data e distributed ledger technology - è in crescita, segnalando una progressiva maturazione del settore. Un indicatore significativo del progresso digitale è rappresentato dalle transazioni su pagoPA, la piattaforma nazionale per i pagamenti verso la pubblica amministrazione.

I dati mostrano un incremento notevole: dai 90 milioni di transazioni nel 2020 si è passati a 422 milioni nel 2024, con una previsione di 448 milioni per il 2025. Questa crescita riflette non solo l'espansione dei servizi digitali, ma anche una maggiore fiducia degli utenti nel sistema.

Tuttavia, per consolidare questi risultati, è necessario continuare a investire in infrastrutture, formazione e semplificazione normativa. Il Pnrr, con le sue risorse e i suoi obiettivi ambiziosi, rappresenta la leva principale per colmare il divario digitale e garantire una pubblica amministrazione più efficiente e accessibile a tutti i cittadini





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