Analisi dei fondi PNRR Missione 6. Solo 204 strutture con medici e forti disparità tra Nord e Sud nel giugno 2026, nonostante il target europeo raggiunto.

La relazione della Corte dei Conti aggiornata ai dati finanziari di febbraio 2026 rivela un quadro critico per la Missione 6 Salute del PNRR, che dispone di 15,63 miliardi di euro. Mentre la spesa effettiva ammonta a circa 8,6 miliardi, la realizzazione delle infrastrutture sanitarie territoriali mostra ritardi significativi e gravi carenze di personale.

Risparmi di fondi e ritardi strutturali

Il Governo ha destinato la metà delle risorse a innovare l'assistenza sul territorio e l'altra metà a modernizzare gli ospedali. A fine 2024, la spesa era pari al 11,3% dello stanziamento. Il termine per l'ultima rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2026. La velocità di realizzazione degli interventi rimane problematica nonostante i miglioramenti registrati.

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Inadempienze nelle Case della Comunità

Il progetto prevedeva 1.350 strutture, poi abbassate a 1.038 operative entro giugno 2026. Secondo i dati Agenas del 30 giugno 2025, solo 218 attivavano tutti i servizi obbligatori. Di queste, appena 46 disponevano di personale medico e infermieristico. Settecentonovantanove strutture non avevano ancora alcun servizio.

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Carenze di personale e disparità Nord-Sud

A meno di un mese dalla scadenza PNRR, l'ultima rilevazione conta 781 Case di Comunità con almeno un servizio attivo. Solo 204 hanno presenza medica conforme e 216 presenza infermieristica. Manca oltre 2.500 medici e quasi 7.000 infermieri a tempo pieno. Il Ministero della Salute ha dichiarato raggiunto il target nel settembre 2026, ma il servizio non è completo. La Lombardia registra 64 mila prestazioni, mentre la Sicilia ne ha solo 2 con servizi attivi su 154 programmate.