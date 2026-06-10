Pochi americani credono che l'amministrazione Trump abbia aiutato a fare giustizia nei casi legati a Jeffrey Epstein

Un sondaggio Reuters/Ipsos ha rivelato che pochi americani, compresi solo il 21% dei repubblicani, pensano che l'amministrazione del presidente Donald Trump abbia aiutato a fare giustizia nei casi legati all'accusato trafficante di sesso Jeffrey Epstein.

Un sondaggio Reuters/Ipsos ha rivelato che pochi americani, compresi solo il 21% dei repubblicani, pensano che l'amministrazione del presidente Donald Trump abbia aiutato a fare giustizia nei casi legati all'accusato trafficante di sesso Jeffrey Epstein .

I risultati del sondaggio, durato sei giorni e conclusosi lunedì, arrivano mentre gli investigatori del Congresso continuano a indagare sui presunti crimini di Epstein, che è stato in prigione dopo essersi dichiarato colpevole nel 2008 di accuse di prostituzione, tra cui l'adescamento di una ragazza minorenne. Epstein è morto suicida in una cella di Manhattan nel 2019.

Solo il 10% degli intervistati nel sondaggio Reuters/Ipsos ha detto che l'amministrazione Trump ha aiutato gli sforzi per ritenere responsabili le persone collegate a Epstein. Solo un intervistato su cinque ha affermato che i presunti clienti di Epstein sono stati ritenuti responsabili. Alcune vittime di Epstein hanno affermato che persone ricche e potenti sono state protette nelle indagini ufficiali.

L'amministrazione Trump ha alimentato le speculazioni con la pubblicazione, a gennaio, di milioni di fascicoli di indagine del Dipartimento di Giustizia che citavano o presentavano fotografie di decine di persone potenti nel mondo degli affari e del governo, tra cui lo stesso Trump. Diversi dirigenti d'azienda si sono dimessi quest'anno dopo essere apparsi nei file, ma nessuno è stato accusato di crimini.

Bill Gates, il miliardario fondatore di Microsoft, è una di quelle persone e mercoledì dovrebbe sostenere un colloquio a porte chiuse con gli investigatori del Congresso. I file rilasciati quest'anno hanno indicato che Gates e Epstein si sono incontrati ripetutamente dopo che Epstein si è dichiarato colpevole delle accuse di prostituzione per discutere l'ampliamento degli sforzi filantropici di Gates.

Un portavoce della filantropia di Gates ha detto in febbraio che il miliardario 'ha assunto la responsabilità delle sue azioni' riguardo alle sue relazioni con Epstein in una riunione con i dipendenti. L'indagine su Epstein ha dimostrato essere un fastidio politico persistente per Trump, che ha alimentato le speculazioni intorno a Epstein e che è stato criticato per non aver reso pubblicamente tutti i dati che il governo degli Stati Uniti conosceva sul caso.

Alcune vittime di Epstein hanno affermato che le indagini ufficiali hanno protetto le persone ricche e potenti. I risultati del sondaggio Reuters/Ipsos hanno rivelato che l'84% degli intervistati, compresi gli stessi livelli tra repubblicani, democratici e indipendenti, pensano che i file di Epstein mostrino che le persone potenti negli Stati Uniti sono raramente tenute responsabili. Tre quarti del paese pensano che il governo federale stia probabilmente ancora nascondendo informazioni sui presunti clienti di Epstein





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