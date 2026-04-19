Pogacar dopo la Roubaix: "Mi hanno dato una carriola da Shimano". La replica: "Abbiamo fatto il nostro lavoro"

Tadej Pogacar esprime il suo disappunto per la bicicletta neutrale Shimano ricevuta durante la Parigi-Roubaix, definendola "una carriola". Shimano risponde difendendo l'operato del suo servizio di assistenza.

Tadej Pogacar , al termine della sua seconda posizione all'Inferno del Nord, ha esternato un forte disappunto riguardo alla bicicletta del servizio neutrale Shimano che gli è stata fornita in un momento cruciale della Parigi-Roubaix . A circa 120 chilometri dal traguardo, dopo aver accusato una foratura e trovandosi senza la possibilità di utilizzare la sua ammiraglia, il campione sloveno è stato costretto a prendere in prestito una bici dal supporto neutrale.

Tuttavia, l'esperienza si è rivelata tutt'altro che positiva, con Pogacar che ha descritto il mezzo come 'una carriola', un paragone eloquente che sottolinea la sua insoddisfazione per la qualità o la maneggevolezza della bicicletta ricevuta. Questo intoppo meccanico ha inevitabilmente compromesso ulteriormente la sua corsa, rimandando ancora una volta il sogno della conquista della Parigi-Roubaix, l'unico Monumento che ancora manca al suo già ricco palmarès.

Nonostante la battuta d'arresto, Pogacar è comunque riuscito a riprendere la corsa, ma ha ammesso di non guidare una bicicletta Shimano da molto tempo, suggerendo una possibile disabitudine o una differenza significativa rispetto alle sue biciclette personalizzate.

La sua reazione immediata, seppur critica, evidenzia la pressione e l'intensità di una corsa come la Parigi-Roubaix, dove ogni secondo e ogni minima inefficienza possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La critica del campione sloveno, amplificata dai media, ha naturalmente suscitato una risposta da parte di Shimano, che ha difeso il proprio operato e la propria attrezzatura, sottolineando il ruolo fondamentale del servizio neutrale nel garantire la prosecuzione della gara per i ciclisti in difficoltà.

La dichiarazione di Shimano mira a rassicurare sulla prontezza e sull'efficacia del loro supporto tecnico, indipendentemente dall'atleta coinvolto. La questione, pertanto, va oltre la singola gara e tocca il tema più ampio della logistica, dell'affidabilità delle attrezzature e della gestione delle emergenze in competizioni di altissimo livello, dove la performance dei ciclisti è intrinsecamente legata all'efficienza di ogni singolo componente, inclusa la bicicletta neutrale fornita in caso di necessità.

L'episodio solleva interrogativi sull'adeguatezza delle bici di servizio neutrale per atleti d'élite e sull'impatto che queste possano avere sul risultato finale di una corsa così selettiva e imprevedibile come la Parigi-Roubaix, spesso definita l'Inferno del Nord per le sue insidie.

Pogacar, con la sua schiettezza, ha acceso un dibattito che potrebbe portare a una revisione dei protocolli o a un miglioramento delle dotazioni di supporto per garantire che simili disavventure meccaniche non compromettano ulteriormente le ambizioni dei corridori al culmine della loro carriera.

La sua capacità di riprendersi e di portare a termine la corsa con un secondo posto, nonostante le difficoltà, testimonia comunque la sua straordinaria tenacia e il suo talento indiscusso.





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