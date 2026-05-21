Poggia di nostra alimentazione su basissime, la perdita delle varietà vegetali: analisi Demeter Italia

Secondo una analisi condotta da Demeter Italia, il marchio dell’agricoltura biodinamica, la perdita delle varietà vegetali in corso minaccia la sicurezza alimentare mondiale, con il 75% delle tipologie alimentariropsiste perse tra il 1900 e oggi. In particolare, solo nell’Unione Europea si sarebbero perse circa 6,8 milioni di varietà vegetali.

Il nostro pranzo poggia su basi fragili. Nell’arco del ventesimo secolo, il 75% delle varietà vegetali alimentari è andato perduto. E oggi i tre quarti dell’alimentazione mondiale dipendono da appena 12 specie vegetali e 5 animali.

Delle 7.100 varietà di mele coltivate un tempo negli Stati Uniti, 6.800 non esistono più. Sono scomparsi l’95% delle 500 varietà di fagioli e l’81% dei più di 400 tipi di pomodoro. Solo in Italia circa due terzi della frutta antica, a livello varietale, si sono persi per sempre





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