Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

Poggia di nostra alimentazione su basissime, la perdita delle varietà vegetali: analisi Demeter Italia

Agricoltura News

Poggia di nostra alimentazione su basissime, la perdita delle varietà vegetali: analisi Demeter Italia
Diversità VegetaleBasi Della Sicurezza AlimentareNuove Tecniche Genomiche
📆5/21/2026 12:56 PM
📰HuffPostItalia
15 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 26% · Publisher: 89%

Secondo una analisi condotta da Demeter Italia, il marchio dell’agricoltura biodinamica, la perdita delle varietà vegetali in corso minaccia la sicurezza alimentare mondiale, con il 75% delle tipologie alimentariropsiste perse tra il 1900 e oggi. In particolare, solo nell’Unione Europea si sarebbero perse circa 6,8 milioni di varietà vegetali.

Il nostro pranzo poggia su basi fragili. Nell’arco del ventesimo secolo, il 75% delle varietà vegetali alimentari è andato perduto. E oggi i tre quarti dell’alimentazione mondiale dipendono da appena 12 specie vegetali e 5 animali.

Delle 7.100 varietà di mele coltivate un tempo negli Stati Uniti, 6.800 non esistono più. Sono scomparsi l’95% delle 500 varietà di fagioli e l’81% dei più di 400 tipi di pomodoro. Solo in Italia circa due terzi della frutta antica, a livello varietale, si sono persi per sempre

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HuffPostItalia /  🏆 6. in İT

Diversità Vegetale Basi Della Sicurezza Alimentare Nuove Tecniche Genomiche Diversità Agricola Regolamento Sulle NGT

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Monza, Bianco: 'Qualificazione meritata, dopo il secondo gol ho espresso la mia gioia'Monza, Bianco: 'Qualificazione meritata, dopo il secondo gol ho espresso la mia gioia'Nel post partita il tecnico del Monza Paolo Bianco analizza con serenità e stanchezza i 180 folli minuti di questa semifinale.
Read more »

Modi in Italia, Mattarella: “Intensificare collaborazione tra Italia e India”Modi in Italia, Mattarella: “Intensificare collaborazione tra Italia e India”La visita del premier italiano
Read more »

BTp Italia: dal 15 giugno al via nuova emissione 'BTp Italia Si', durata 5 anni (RCO)BTp Italia: dal 15 giugno al via nuova emissione 'BTp Italia Si', durata 5 anni (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Partira' il prossimo 15 giugno la nuova emissione del BTp Italia, il titolo di Stato emesso dal Tesoro e ...
Read more »

Maurizio Sarri tra Napoli e Atalanta: la scelta da fare secondo gli opinionistiMaurizio Sarri tra Napoli e Atalanta: la scelta da fare secondo gli opinionistiMaurizio Sarri riflette sul suo futuro. Da una parte il ritorno al Napoli, dall'altra la tentazione Atalanta.
Read more »



Render Time: 2026-05-21 15:58:20