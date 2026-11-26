Il sindaco Sala definisce ignoranti le critiche all'Albero del Dono. La coordinatrice Dell'Acqua e Albertini chiedono il rispetto della tradizione dell'Albero di Natale a Milano.

La piazza Duomo di Milano è diventata il teatro di un acceso dibattito pubblico sull'identità delle feste natalizie. L'amministrazione comunale ha deciso di denominare "Albero del Dono" l'abete principale installato nella storica sede milanese. Questa scelta linguistica ha immediatamente scatenato una reazione polemica da parte di esponenti politici e cittadini che difendono la denominazione tradizionale.

Le critiche di Fratelli d'Italia alla decisione

La coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia, Deborah Dell'Acqua, ha espresso forte dissenso verso la scelta dell'Amministrazione. Dell'Acqua ha definito inaccettabile modificare un nome che rappresenta una tradizione profondamente radicata nella storia e nell'identità culturale locale. Secondo l'esponente di FdI, non esiste alcuna necessità di ricorrere a denominazioni alternative per una ricorrenza consolidata. La politica ha sottolineato che il rispetto delle altre culture non deve passare attraverso la rinuncia o la cancellazione della propria. Milano non dovrebbe provare vergogna delle sue radici, né avere timore di rivendicarle pubblicamente. La coordinatrice ha richiesto il coraggio di utilizzare semplicemente il nome originale dell'albero.

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La risposta del sindaco Beppe Sala alle accuse

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha respinto con fermezza le contestazioni ricevute. Durante la presentazione della mostra "Nel segno di Leonardo" alle Gallerie d'Italia, Sala ha definito la polemica meschina e ignorante. Il primo cittadino ha ricordato che nel 2020 l'albero era già stato chiamato "Albero del dono" senza suscitare le stesse ire oggi manifestate. Sala si è chiesto se il mondo sia effettivamente cambiato tra il 2020 e il momento attuale, sottolineando la coerenza dell'iniziativa basata sulla solidarietà voluta dal Comune. La replica del sindaco evidenzia la natura strumentale delle critiche attuali rispetto alla prassi recente.

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Le posizioni di Albertini e Casalegno sulla tradizione

Anche l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, si è schierato apertamente contro la nuova denominazione. Albertini ha dichiarato al AdnKronos che la civiltà giudaico-cristiana celebra il Natale e che attenuare tale affermazione è un errore. L'ex amministratore ha confrontato l'uso delle denominazioni storiche come Avanti Cristo e Dopo Cristo con l'attuale tendenza a cancellarle. Albertini ha considerato un'assurdità negare la propria identità per non urtare sensibilità altrui. Anche la showgirl Elenoire Casalegno ha condiviso la posizione favorevole alla tradizione. Casalegno ha spiegato che l'albero di Natale è un ricordo d'infanzia legato alla magia e all'unità familiare. La conduttrice ha affermato di voler continuare a chiamarlo così a casa propria, ritenendo superflui i cambiamenti per una questione che non richiede riforme.

L'impatto sul dibattito culturale e sociale milanese

Questa disputa riflette tensioni più ampie riguardo all'identità culturale e all'inclusività nella società contemporanea. Mentre il Comune di Milano punta a un messaggio di solidarietà universale attraverso l'"Albero del Dono", i critici vedono nell'iniziativa una rinuncia ingiustificata alle proprie radici. Il dibattito coinvolge sia la sfera politica, con opposizioni chiare da Fratelli d'Italia, sia quella culturale, con intellettuali e personaggi pubblici che difendono la continuità storica. Non sono stati annunciati ulteriori interventi immediati oltre alla conferma del nome per la stagione corrente. L'attenzione pubblica resta focalizzata sulla piazza Duomo, dove l'abete continua a sorgere come simbolo di questo scontro ideologico.