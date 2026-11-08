Polanski e la letteratura: tra Shoah, schiavitù e critica sociale

Analisi delle opere di Roman Polanski, Pablo Katchadjian e Laura Vazquez. Riflessioni sulla memoria, il trauma e la società contemporanea attraverso romanzi e memoir.

Il regista Roman Polanski torna a confrontarsi con il suo passato traumatico durante la Seconda Guerra Mondiale, raccontando la sua infanzia nel ghetto di Cracovia. Questo racconto si basa su un'intervista del 2006 rilasciata all'Istituto nazionale dell'audiovisivo francese e alla fondazione per la memoria della Shoah. La testimonianza include il ricordo del muro eretto nel 1941, la deportazione dei genitori e la morte della madre ad Auschwitz. Polanski descrive il rifugio trovato presso contadini polacchi e l'aiuto di un lavoratore polacco durante la retata del marzo 1943.

La testimonianza della Shoah e il coraggio del regista

La narrazione di Polanski è caratterizzata da un rigore che accoglie le lacune e le incomprensioni dei ricordi, trasformando la testimonianza orale in un lavoro di scrittura ammirevole. Il volume contiene due testi del padre Ryszard: una lettera del 1973 sul percorso verso Mauthausen e un secondo resoconto del 1976 sul campo di Płaszów. Questi documenti evidenziano la ricerca reciproca tra padre e figlio, entrambi sopravvissuti a tentativi di omicidio. La descrizione del periodo come un inferno vuoto dove tutti i diavoli sono qui sottolinea l'orrore vissuto da chi ha attraversato quegli eventi.

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La nuova narrativa argentina e il tema della schiavitù

Altre voci della letteratura argentina emergono con forza, tra cui Selva Almada, Federico Falco, Hernán Ronsino e Mauro Libertella. A questi autori si aggiunge Pablo Katchadjian, il cui romanzo inizia in un porto dove schiavi vengono selezionati e comprati da padroni senza scrupoli. Il protagonista, uno schiavo senza nome, subisce umiliazioni così profonde che le sue mansioni non vengono descritte, limitandosi alle reazioni del corpo. La violenza lo riduce a una cosa, privandolo della capacità di trovare parole per l'orrore, come ipotizzato da Walter Benjamin riguardo ai reduci di guerra.

L'immersione psicologica di Laura Vazquez

Il secondo romanzo di Laura Vazquez propone un libro potente che rischia di dividere per la sua forma e la radicalità del discorso. Definito un'odissea iniziatica allucinata e caotica, l'opera è un romanzo-poema destabilizzante che esplora le profondità dell'animo umano. Attraverso incontri specifici, la narratrice, una giovane donna sopravvissuta all'infanzia, esamina contraddizioni, paradossi e alienazioni. Il testo invita a una critica del mondo contemporaneo schiacciato dal conformismo, dal denaro e dalla tirannia degli schermi.

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La società dei consumi e la schiavitù moderna

La narrazione di Katchadjian mostra come la schiavitù sia mutata e non abolita, mascherata dalla società dei consumi. Il lavoro interinale viene presentato come un'evoluzione delle antiche sopraffazioni, rendendo dinamico e imprevedibile il racconto. Mentre la schiavitù storica è rappresentata da figure come una bambina selvaggia e una serva oppressa, la critica politica non convenzionale del romanzo suggerisce che la liberazione totale passa attraverso la rivolta. L'immaginazione smisurata dell'autore crea un'opera che convivono sogno, allucinazione e politica.

Critica al maschilismo e alla superficialità moderna

Una raccolta di racconti di Pam Houston affronta il bisogno ossessivo di partner incapaci di rispettare le donne. Le protagoniste, eroine che si stancano presto degli uomini addomesticati, rivelano come alcol e linguaggio volgare siano giudicati più severamente nelle donne. Alcuni racconti ironici e dolenti sembrano poco realistici nella loro fiducia nel cambiamento, suggerendo che il buon sesso possa sistemare il mondo. La natura offre una cura inospitale, mentre le donne mostrano di essere disposte a pagare pur di ricevere meno del dovuto, evidenziando una critica profonda alle dinamiche di genere.