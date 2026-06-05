Polémica dans l'aéroport de Rome : un sénateur critique un couple gay pour des effusions en public

Un sénateur de Frères d'Italie a reproché à un couple homosexuel de s'embrasser et de se caresser dans la lounge d'un aéroport, suscitant une polémique sur les limites des manifestations d'affection en public et les accusations d'homophobie.

Un episodio di tensione si è verificato nella lounge Ita dell'aeroporto di Roma Fiumicino, dove una coppia omosessuale composta da due quarantenni è stata protagonista di un alterco con il senatore Roberto Menia di Fratelli d'Italia.

La coppia, mentre era in videochiamata con alcuni amici, si scambiava effusioni come carezze e abbracci. Il senatore, infastidito, ha deciso di intervenire rivolgendosi loro con frasi come "Questo è un posto pubblico, non potete fare quello che volete" e "Basta, le effusioni fatevele a casa vostra, non qui", con un tono considerato sprezzante. La coppia ha quindi chiesto aiuto a una hostess presente sul posto.

Anche il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini era presente e ha dichiarato di aver detto a Menia che non doveva permettersi e che l'omofobia nel nostro paese non è ammessa. Contattato dalla testata Repubblica, Menia ha difeso il suo comportamento sostenendo che le persone sono state "poco civili" e che si abbracciavano e si accarezzavano in un luogo pubblico, cosa che ha definito "cattiva educazione".

Ha escluso che il suo comportamento sia omofobo, affermando di aver detto le stesse cose a chiunque, indipendentemente dall'orientamento sessuale, e che non esiste una categoria superiore a un'altra. Inoltre, ha aggiunto che dopo l'incidente la coppia avrebbe ripreso la videochiamata e ricominciato a toccarsi. L'episodio ha acceso il dibattito sulla liceità delle manifestazioni d'affetto in luoghi pubblici come gli aeroporti e sui confini tra comportamento considerato indecoroso e discriminazione.

La versione di Menia è stata criticized da Pirondini e da chi ritiene che le sue parole abbiano avuto una connotazione omofoba, mentre lui continua a negare tale interpretazione, sostenendo di aver semplicemente criticato un comportamento ritenuto inappropriato in un contesto pubblico. La vicenda ha comunque messo in luce le diverse sensibilità su temi di educazione civica e rispetto delle diversità in spazi condivisi





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