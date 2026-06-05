Polemica nel Regno Unito sui privilegi immobiliari della famiglia reale

Il National Audit Office mette in luce gli accordi favorevoli per le principesse Beatrice ed Eugenia di York e altre residenze reali, sollevando questioni sull'uso dei fondi della Corona.

Il National Audit Office (NAO), l'organo di controllo della spesa pubblica del Regno Unito, ha sollevato un acceso dibattito sui privilegi immobiliari concessi a membri della famiglia reale .

Tra i casi più discussi vi sono quelli delle principesse Beatrice ed Eugenia di York, figlie del principe Andrea, che da anni risiedono in residenze reali senza sostenere costi d'affitto. Pur non avendo incarichi ufficiali per la Corona, entrambe hanno carriere professionali autonome, mariti affermati e proprietà di valore.

Tuttavia, per quasi vent'anni hanno beneficiato di sistemazioni in palazzi reali grazie a un accordo finanziato prima dalla regina Elisabetta II e poi da re Carlo III. Secondo il rapporto, gli affitti delle loro abitazioni sono coperti dal Privy Purse, fondo alimentato dai proventi del Ducato di Lancaster e da risorse private del re.

Non si utilizza denaro dei contribuenti in modo diretto, ma le residenze si trovano all'interno di palazzi reali mantenuti dal Sovereign Grant, il finanziamento pubblico per la monarchia. Questo ha acceso polemiche sull'uso delle risorse della Corona.

Inoltre, gli affitti sono stati calcolati su valutazioni di mercato non aggiornate, con canoni significativamente inferiori ai prezzi reali e, in alcuni casi, al di sotto del 60% del valore di mercato, criterio interno stabilito. Le sorelle York hanno vissuto insieme a St James's Palace dal 2008. Nel 2018 Eugenia si è trasferita a Ivy Cottage a Kensington Palace. Oggi divide il suo tempo tra Londra e una residenza in Portogallo del valore di circa 4,3 milioni di euro.

Beatrice è rimasta a St James's Palace con il marito Edoardo Mapelli Mozzi e i figli, possedendo anche un'abitazione di prestigio nelle Cotswolds. Le reazioni nel Regno Unito sono state forti, con critiche serrate da parte dell'ex ministro liberaldemocratico Norman Baker, che ha definito la situazione "scandalosa" e "espressione di disprezzo per i contribuenti", sottolineando che i fondi avrebbero dovuto andare al Crown Estate, non ai membri della famiglia reale senza ruoli ufficiali.

Il rapporto dedica ampio spazio anche alla residenza del principe Andrea, il Royal Lodge di Windsor. L'ex membro senior, allontanato dopo lo scandalo Epstein, avrebbe potuto subaffittare tre proprietà nella tenuta e trattenere i ricavi.

Inoltre, potrebbe teoricamente ricevere oltre 350.000 euro di compensazione per la conclusione anticipata del contratto di locazione, sebbene sia improbabile a causa dei costi di manutenzione del Royal Lodge. Le fonti interne sostengono che i ricavi dalle sublocazioni sarebbero stati usati solo per spese di gestione, senza profitti personali. Il NAO, però, non ha ricevuto documentazione sufficiente per verificare queste affermazioni.

Infine, il rapporto menziona il principe Michael di Kent, che vive da decenni in un appartamento di Kensington Palace regalatogli nel 1978. Per molto tempo ha pagato solo 69 sterline settimanali (circa 4.200 euro l'anno) per spese e manutenzione. Quando la vicenda divenne pubblica, fu annunciato un canone di mercato di circa 140.000 euro annui





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