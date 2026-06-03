Polemica sulla parata militare del 2 giugno: proposta di abolizione e reazioni della destra

La Festa della Repubblica è segnata da un nuovo dibattito sulla parata militare. L'europarlamentare Ilaria Salis chiede di abolirla per ridare alla giornata un carattere civile, mentre Giorgia Meloni e Giovanni Donzelli difendono la sfilata come simbolo di identità nazionale e gratitudine verso le forze dell'ordine.

La Festa della Repubblica del 2 giugno ha riacceso il dibattito politico italiano attorno alla tradizionale parata militare su via dei Fori Imperiali a Roma, che celebra l'80esimo anniversario del referendum che abolì la monarchia.

Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha rilanciato la proposta di abolire la sfilata militare, definendola anacronistica in un contesto globale caratterizzato da militarismo e guerre vicine. Salis auspica un ritorno al carattere civile, popolare e democratico della festa. La proposta ha scatenato le reazioni della destra.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito le dichiarazioni vergognose e indegne verso le forze dell'ordine e i militari che servono l'Italia con disciplina e sacrificio, sostenendo che la parata celebra l'identità nazionale, il senso dello Stato e il valore di chi lo difende. Anche Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia ha attaccato Salis, parlando di sua allergia alle divise, e ha elogiato chi ha sfilato, sottolineando che la Repubblica esiste grazie a chi la difende.

Donzelli ha anche criticato l'assenza di esponenti del centrosinistra come Conte, Schlein e Fratoianni, ipotizzando che condividano la posizione di Salis. La polemica evidenzia la divisione tra chi vede nella parata un simbolo di unità e istituzioni e chi la consideri una celebrazione militarista da superare in favore di una festa più inclusiva e pacifista





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