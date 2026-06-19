Polemiche in Italia per le dichiarazioni di Trump su Meloni: l'attacco dell'eurodeputata Salis

Le dichiarazioni del Presidente Trump su un incontro con la PremierMeloni al G7 scatenano una bufera politica. La smentita di Meloni e le dure critiche dell'eurodeputata Ilaria Salis sulla subalternità dell'Italia agli USA.

Il dibattito pubblico italiano è stato scosso da un nuovo episodio della cronaca politica internazionale che coinvolge il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Prima Ministra italiana Giorgia Meloni .

La vicenda ha avuto inizio con un'intervista rilasciata da Trump a un giornalista italiano, in cui il leader americano ha descritto un incontro avvenuto al margine del vertice G7 a Evian. Secondo il racconto di Trump, la PremierMeloni avrebbe manifestato un forte desiderio di scattare una fotografia insieme, al punto da supplicarlo. Trump ha proseguito affermando di aver inizialmente esitato, ma di aver infine acconsentito spinto da un sentimento di compassione per l'insistenza della leader italiana.

Queste dichiarazioni, una volta rimbalzate sulla stampa e sui social media italiani, hanno innescato una reazione immediata e veemente da parte della diretta interessata. Giorgia Meloni ha smentito categoricamente il racconto, definendolo "totalmente inventato" in un video postato sui suoi canali social, esprimendo altresì il suo sconcerto e la sua "allibita" sorpresa. La smentita della Capo del Governo italiano è stata seguita da una serie di telefonate e dichiarazioni di solidarietà, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il mondo politico italiano, pur nel rispetto della gravità delle accuse, ha mostrato divisioni nette. Se da un lato molti esponenti della maggioranza e di parti dell'opposizione hanno espresso vicinanza a Meloni, dall'altro lato le forze di opposizione più critiche, in particolare il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno assunto toni durissimi. In questo contesto si è inserito il commento dell'eurodeputata Ilaria Salis, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha offerto una lettura politicamente pungente dell'accaduto.

Salis ha posto un'interrogativa retorica sulla veridicità delle affermazioni di Trump, definendole o meno "l'ennesima sparata" tipica del suo stile comunicativo. Tuttavia, ha sottolineato un punto cruciale: al di là della fattualità singola, la frase "suona perfettamente credibile". Questa accettazione implicita della plausibilità dello scenario descritto, a suo avviso, costituisce il veroproblema.

Ha quindi accusato il Governo italiano di una sudditanza psicologica e politica verso gli Stati Uniti tale da compromettere la credibilità internazionale del Paese, arrivando a rendersi "ridicolo" agli occhi del mondo. Il suo intervento si chiude con un'amara considerazione: "Povera Italia". L'episodio si svolge quindi su più piani: il piano della relazione bilaterale personale tra leader, quello della comunicazione politica e della gestione dell'immagine, e quello più profondo della percezione dell'autonomia politica italiana nello scenario globale.

Mentre Meloni difende la sua dignità personale e istituzionale, le critiche di Salis e di altri esponenti puntano il dito contro una supposta perdita di autonomia decisionale e una delega eccessiva degli interessi nazionali alla sfera d'influenza americana. Il caso è emblematico di come dichiarazioni, spesso estemporanee e non verificabili, possano innescare un terremoto diplomatico e politico interno, riaprendo antiche Discussion sobre il rapporto speciale tra Italia e Stati Uniti e sulla percezione del ruolo italiano nella comunità internazionale.

La vicenda, perlomeno nella sua versione mediatica, appare destinata a rimanere al centro del dibattito pubblico per diversi giorni, alimentata dalle opposte narrazioni e dall'uso strategico dei social media come unico canale di comunicazione diretta tra leader e cittadini





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