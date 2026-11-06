Vincenzo Rutigliano denuncia 11 ore di attesa al pronto soccorso di Bari per una TAC. Il Quirinale inoltra il reclamo alla Regione Puglia per verifiche.

Il 28 ottobre 2024, Vincenzo Rutigliano, 69 anni, ha vissuto un'esperienza traumatica presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari. Giunto in ospedale con codice verde alle 12:30 tramite ambulanza, l'utente è rimasto bloccato per undici ore prima di poter eseguire una TAC necessaria a seguito di una caduta dalla bicicletta. L'esame diagnostico, durato sette minuti, è stato eseguito solo verso le 21:00, con la procedura conclusa definitivamente a mezzanotte e mezza. Rutigliano ha denunciato pubblicamente questa situazione, descrivendo l'attesa estenuante come una vera e propria tortura e inviando una lettera ufficiale al Presidente della Repubblica Italiana e al Presidente della Regione Puglia per richiedere giustizia.

I dettagli dell'odissea medica nel reparto barese

La dinamica degli eventi iniziò appena superato il primo triage. Dopo le prime procedure di accoglienza, Rutigliano si ritrovò a sostenere una lunga sosta seduto su una semplice panca di ferro, nella sala d'attesa del reparto di emergenza. Nel corso delle undici ore di permanenza forzata, l'uomo ha cercato attivamente informazioni sui motivi dei continui ritardi. Interrogando un vigilante presente in struttura, Rutigliano ha ricevuto una risposta generica che attribuiva la responsabilità della gestione delle visite e delle dimissioni alla sorveglianza stessa, senza ottenere chiarimenti tecnici sulla disponibilità delle apparecchiature o del personale medico specializzato.

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Il reclamo istituzionale alla Presidenza della Repubblica

Dopo aver tentato invano di utilizzare il numero verde affisso alle pareti per segnalare il disservizio, dato che tale linea risultava non attiva, Rutigliano ha redatto una missiva dettagliata. Nella lettera, l'utente ha espresso la sensazione di essere stato sottoposto a inflizione intenzionale di dolori e sofferenze acute, sia di natura fisica che psicologica. La risposta istituzionale è arrivata tramite la Presidenza della Repubblica, che il 5 novembre 2024 ha inviato una comunicazione formale via email. La nota, firmata dal segretario generale del Servizio rapporti con la società civile e per la coesione sociale del Quirinale, confermava l'inoltro della sua istanza all'attenzione dell'Assessore alla Salute e al benessere della Regione Puglia.

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La reazione di Donato Pentassuglia e le cause del disservizio

Donato Pentassuglia, Assessore alla Salute e al benessere della Regione Puglia, ha dichiarato che le verifiche sull'accaduto sono già in corso. L'assessore ha sottolineato la necessità di analizzare i dati operativi del 28 ottobre, specificamente per capire quanti codici rossi e arancioni fossero entrati in servizio quel giorno. Sebbene la Regione Puglia non avesse ancora ricevuto la segnalazione ufficiale dal Quirinale al momento del messaggio, Pentassuglia ha ammesso che undici ore di attesa sono un tempo eccessivo, esprimendo dispiacere per la situazione. Ha inoltre evidenziato la struttura del problema, attribuendola a una carenza di medici risaputa nel sistema sanitario regionale.

I limiti strutturali e le prospettive future del reparto

Per far fronte alla crisi di personale, la Regione Puglia ha lanciato bandi concorsuali, ma la reazione è stata deludente, con un numero limitato di candidati che si presentano alle selezioni. Nonostante questi limiti oggettivi, Pentassuglia ha annunciato che l'amissione sta lavorando su un nuovo modello di presa in carico nei pronto soccorso per ottimizzare i flussi dei pazienti. La risposta definitiva al cittadino Rutigliano sarà fornita solo dopo il completamento di queste opportune verifiche interne, con l'obiettivo di comprendere appieno se le procedure operative abbiano rispettato gli standard di tempistica previsti per i codici di priorità.